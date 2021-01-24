Debugging Problem(e)

Neuer Kommentar
 

Hallo zusammen,
habt ihr auch in der Version 5.0 2755 Debugging-Probleme?

ja, so siehts aus, Fehler Nummer 1.   low ist eine tabelle mit vier zeilen, die gefüllt ist (siehe 0-3).
Frage ich ein Einzelelement ab, steht da 0.
Verursacher könnte sein, dass der Debugger ein Problem mit der Speicherverwaltung hat, da sich (seit 2755) Fehlermeldungen über "fehlerhaften Zugriff auf Memory" häufen.
Dann stehen Variablenwerte auch mal gern in rot da.
Hat jemand das gleiche Problem?  Macht mich verrückt, weil meine Verarbeitung mit bis zu dreispaltigen Tabellen läuft, die ich praktisch nicht mehr debuggen kann.
Danke im Voraus!

 
werner111053:

Hallo zusammen,
habt ihr auch in der Version 5.0 2755 Debugging-Probleme?

ja, so siehts aus, Fehler Nummer 1.   low ist eine tabelle mit vier zeilen, die gefüllt ist (siehe 0-3).
Frage ich ein Einzelelement ab, steht da 0.
Verursacher könnte sein, dass der Debugger ein Problem mit der Speicherverwaltung hat, da sich (seit 2755) Fehlermeldungen über "fehlerhaften Zugriff auf Memory" häufen.
Dann stehen Variablenwerte auch mal gern in rot da.
Hat jemand das gleiche Problem?  Macht mich verrückt, weil meine Verarbeitung mit bis zu dreispaltigen Tabellen läuft, die ich praktisch nicht mehr debuggen kann.
Danke im Voraus!

Kannst Du den Code zeigen wie das Array definiert und was wann zugewiesen wird - so sagt das gar nichts.
 
Carl Schreiber:
Kannst Du den Code zeigen wie das Array definiert und was wann zugewiesen wird - so sagt das gar nichts.

   mitten in einer routine, die kaufentscheidungen trifft:

   int high  [4]={0};

   int low   [4]={0};

   

   for(int i=0;i<4;i++)

      {

       high [i]=int(sym[idx].high [p,i,1]);

       low  [i]=int(sym[idx].low  [p,i,1]);

      }

danach f9, und die anzeige, die oben im Post ausgeschnitten ist.
Die Werte sind da, aber werden im Einzelabruf als 0 ausgegeben.


 
werner111053:

Hallo zusammen,
habt ihr auch in der Version 5.0 2755 Debugging-Probleme?


Build 2760 zeigt gar nichts mehr an ...... i sollte schon bei 4 sein.



Was solls .... Morgen ist Sonntag und die Programmierer sind wieder ausgeschlafen 🤣

 

Man ist anscheinend gerade dabei den Debugger neu zu programmieren: https://www.mql5.com/ru/forum/360210/page8#comment_20315720 (vom Chef selber).

Wenn eilig ist nehmt die release Version: Hilfe => Prüfen auf updates => Aktuelle Release-Version.

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
  • 2021.01.21
  • www.mql5.com
В пятницу 15 января 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
Carl Schreiber:

Man ist anscheinend gerade dabei den Debugger neu zu programmieren: https://www.mql5.com/ru/forum/360210/page8#comment_20315720 (vom Chef selber).

Wenn eilig ist nehmt die release Version: Hilfe => Prüfen auf updates => Aktuelle Release-Version.

Danke Carl und Christian,
habe eben die aktuelle Mt5-Version meines Brokers runtergeladen- 2761, also fünf Updates später und taraaa!

Jetzt gehts wieder. Super.
Kann mir jemand sagen, warum manche Variablenwerte jetzt in Rot angezeigt werden?  siehe low[0].
Bin ich noch nicht hintergekommen.

Und was mich sehr stört:  Die Wortsuche im Editor fliegt weg, wenn nichts gefunden wird.  Ruft man sie wieder mit Strg-F wieder auf, ist der Suchwert weg bzw. durch den letzten ersetzt, den man im Copyspeicher hatte. Dauerndes Gehampel damit.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die neue Lösung irgendeinen Vorteil gegenüber der alten (suchfenster blieb stehen, Suchbegriff auch) haben soll.
Man kann sich behelfen, indem man jeden Suchbegriff sofort in Copy nimmt, aber ich finde es nervt.
Hohe Ansprüche an ein Tool, das man umsonst bekommt, ich weiß, aber in aller Demut ....

 
Das  "Und was mich sehr stört:  Die Wortsuche im Editor fliegt weg, wenn nichts gefunden wird.  Ruft man sie wieder mit Strg-F wieder auf, ist der Suchwert weg bzw. durch den letzten ersetzt, den man im Copyspeicher hatte. Dauerndes Gehampel damit." wurde (auch von mir) bei der Einführung kritisiert - dauert wohl noch etwas.
 

Stimmt 2761 ist anscheinend wieder ok.


 

Stimmt, kann all beschriebenen Probleme mit 2755 bestätigen, einschl. der nun unbrauchbaen Sucfunktion über Strg F.

Ergänze das noch um Iniatalprobleme im DeBug Terminal: Werte, die als Enum Konstrukt mit Null vorbelegt sind

haben plötzlich hohe INIT Zahlen. S.Build_2755_Init.jpg  Die Enum Zuweisungen als LITERAL expression, wie z.B. MY_ENUM myEnum = ENUM_DEFAULT  wird als num

Aufzählungfolge dargestellt, also im Debugger Terminal, S. dazu Vor_2755_Enum.jpg und ab 2755 diese Darstellung in 2755_Enum.jpg. 

Wooher bekomme ich Build 2761, würde ich gerne ausprobieren?

Dateien:
Vor_2755_Enum.jpg  70 kb
2755_Enum.jpg  43 kb
Build_2755_Init.jpg  46 kb
 
Andreas Fechter:

Woher bekomme ich Build 2761, würde ich gerne ausprobieren?

Ich musste nur einmal das Beta Update anstoßen.

Denke, das wird auch gestaffelt gemacht. So wie es bei großen Firmen wie MS üblich ist.


 

Danke Christian, mache ich!

Nachtrag: Meine Bezugsquelle ist ActiveTrader. Kannst Du mir DeinenLink, der auf die Beta Versionen zeigt, mal mitteilen  Danke!

12
Neuer Kommentar