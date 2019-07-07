beta 2093, da gibts wieder was zu lernen
hab da auch einen Leckerbissen gefunden, das muss neu sein, habs ja schon ewig nicht mehr probiert, aber das er bei vertikalen linien nicht mehr auf die Bar Time Geht sondern irgendwohin ist neh
Ja, ist mir auch aufgefallen, daß da mit der Zeitachse was nicht stimmt.
Qualitätskontrolle ist für MQ offensichtlich ein Fremdwort.
Es ist mir mittlerweile egal, ich find mich schon irgendwie zurecht.
Auch den Renat hab ich versucht zu erreichen .......... Stille.
Habt ihr schon mal begriffen, daß die Vorlagen des Wizards teilweise totaler Nonsens sind?
Bei einer mqh sind
#property copyright "Copyright © 2019, Ing. Otto Pauser" #property link "https://www.mql5.com/de/users/kronenchakra"
vollkommen sinnlos.
Nur mal so eine Anmerkung am Rande.
Warum sinnlos - auch die kann man weitergeben und/oder verkaufen?
Für alles, was man so schreibt kann man ein Copyright verlangen.
Wenn MQ doch endlich alte Fehler beheben würde und nicht nur neue bauen würde.................
Das mit der Koordination von Tester und Editor, Start und Stop haben die wohl noch garnicht mitgekriegt. Ist sehr umständlich geworden.
edit: Das einfachste um eine neuen Test zu starten ist: man klickt den Tester vorher einfach weg.