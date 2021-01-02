Metatrader 4 wo werden die Kontraktspezifikation gespeichert ?

Hallo Liebe Community,


habe ein Problem mit meinem EA.
Da ich für den Backtest mehrere Instanzen vom Metatrader 4 nutze habe ich festgestellt das trotz gleichem History Datenbestand und gleichem EA unterschiedliche Gewinne herauskommen.
Nach Überprüfung einer einzelnen Position waren bei beiden exakt die gleichen Bereiche gehandelt worden. Also Open Price sowie Stop-Lose Price sind exakt dieselben Werte. Der Gewinn der Position unterscheid sich allerdings enorm einmal 43 USD Gewinn beim
anderen 50 USD Gewinn. 
Eine sinnvolle Erklärung finde ich leider nicht dafür?
Nun wollte ich Prüfen ob es vielleicht an den Kontraktspezifikationen liegt, nun die Frage in welcher Datei wird dies gespeichert ?


Falls mir jemand helfen kann wäre ich dankbar

 

Hier noch ein Bild zum besseren Verständnis des Problems

Der MT5 verfügt als Option über Pip-Berechnung, was nicht nur schneller ist, sondern auch das Umrechnen auf die Kontowährung erspart. Ich denke, dass das der Grund ist.
 
Carl Schreiber:
ich nutze aber Metatrader 4, für Metatrader 5 hab ich leider noch keine Zeit gehabt alles um zu programmieren, bei EUR/USD, AUD/USD und GBP/USD tritt dieser Fehler nicht auf, nur bei USD/CAD könnte es im Zusammenhang mit der Basiswährung liegen?

 

OK scheine den Fehler gefunden zu haben für die Umrechnung des Gewinnes nimmt er den aktuellen Marktpreis, was eigentlich totaler blödsinn ist da ein Backtest vor 10 Jahren überhaupt kein Sinn macht da der Gewinn total verfälscht wird.

 
Kurt12345:

Die Alternative wäre, dass eine zusätzliche Preisreihe zu laden wäre, um den korrekten Preis für die Umrechnung zu finden, dann würde alles noch langsamer und mit eignen Kursen ginge dann auch nichts mehr. Wie gesagt, im MT5 gibt es Pip-Berechnung, da fällt das weg!
 
Der fehler ist interessant, wäre auch interessant wie er das bei mt5 macht, hab ich noch nie überprüft 
