Metatrader 4 wo werden die Kontraktspezifikation gespeichert ?
Der MT5 verfügt als Option über Pip-Berechnung, was nicht nur schneller ist, sondern auch das Umrechnen auf die Kontowährung erspart. Ich denke, dass das der Grund ist.
ich nutze aber Metatrader 4, für Metatrader 5 hab ich leider noch keine Zeit gehabt alles um zu programmieren, bei EUR/USD, AUD/USD und GBP/USD tritt dieser Fehler nicht auf, nur bei USD/CAD könnte es im Zusammenhang mit der Basiswährung liegen?
OK scheine den Fehler gefunden zu haben für die Umrechnung des Gewinnes nimmt er den aktuellen Marktpreis, was eigentlich totaler blödsinn ist da ein Backtest vor 10 Jahren überhaupt kein Sinn macht da der Gewinn total verfälscht wird.
OK scheine den Fehler gefunden zu haben für die Umrechnung des Gewinnes nimmt er den aktuellen Marktpreis, was eigentlich totaler blödsinn ist da ein Backtest vor 10 Jahren überhaupt kein Sinn macht da der Gewinn total verfälscht wird.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo Liebe Community,
habe ein Problem mit meinem EA.
Da ich für den Backtest mehrere Instanzen vom Metatrader 4 nutze habe ich festgestellt das trotz gleichem History Datenbestand und gleichem EA unterschiedliche Gewinne herauskommen.
Nach Überprüfung einer einzelnen Position waren bei beiden exakt die gleichen Bereiche gehandelt worden. Also Open Price sowie Stop-Lose Price sind exakt dieselben Werte. Der Gewinn der Position unterscheid sich allerdings enorm einmal 43 USD Gewinn beim
anderen 50 USD Gewinn.
Eine sinnvolle Erklärung finde ich leider nicht dafür?
Nun wollte ich Prüfen ob es vielleicht an den Kontraktspezifikationen liegt, nun die Frage in welcher Datei wird dies gespeichert ?
Falls mir jemand helfen kann wäre ich dankbar