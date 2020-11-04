VPS Fehlermeldung wegen Expert 538
Sehe ich das richtig, dass Du eine eigene VP verwendest - nicht die von hier, die MQ-VPS?
Wenn das so ist, müsstest Du für den Windows-Server extra eine Lizenz kaufen, denn (Regeln 11.)
- www.mql5.com
Bum, das baut mich gLatt um, also die bei MQ sind ja echt nicht ganz dicht. Da gibts produkte um 1000ende euro und dann darf ich nicht mal meinen pc neu aufsetzen?
Hallo Carl, doch ich verwende den von dieser Webseite direkt gebucht innerhalb von MT5, war das falsch?
Habe nochmal getestet dabei Viel mir auf das ich ab und an auf meinem Windows Server eine Meldung bekomme das ich eine Webseite zur sicheren Seiten hinzufügen soll.
Das kommt auch wenn ich im MT5 auf dem Reiter VPS und dort Journal anklicke. Kann es sein das diese Einstellung etwas blockiert bei der Migration?
Welche Webseite könnte damit gemeint sein die der MT5 aufruft?
Vielen Dank
- Nein die MQ-VPS ist nicht verkehrt - hast Du Dir das Log der Migration angeschaut?
- Es müsste im Log stehen, welche Website aufgerufen wird. Vielleicht ist das die Abfrage, ob die EA-Lizenz gültig ist?
- Wenn ein EA/Indi im Terminal einen Web-Zugriff macht sollte/muss die Website im Terminal erlaubt sein:
Meinst Du das Journal oder gibt es einen tieferen log? Finde da nichts weiteres? Im Journal finde ich keine Webseite.
Da läuft der VPS ja schon, ich meine die Einträge bei der Migration: Rechter Mausklick öffnen.
Aber welche Version des Terminals hast Du Beta oder Realease-Version? Es gab gerade einige Fehlerbereinigungen, andere scheinen den gleichen Fehler zu haben.
Es könnte sein, dass ein Fehler ist/war, der in der Version 2669 behoben wurde.
Ja es lag an der Version, jetzt geht alles. Danke Dir !!!
Noch eine frage weil das mit dem VPS für mich recht neu ist.
Wo kann ich denn jetzt sehen was der VPS so handelt bzw. der EA? Gibt es da Möglichkeiten oder sehe ich nur die Kontobewegungen?
Lokal auf dem eigenen PC auf dem Konto einloggen mit dem Investorpasswort(!) das stellt sicher, dass man aus Versehen nichts verändert, öffnet oder schließt!
Danke
Hallo Zusammen,
Ich habe mir einen Expert (Steady MT5) gekauft auf meinem Desktop funktioniert dieser. Nach der Migration auf den gebuchten VPS bekomme ich die Meldung
"faild 538"
der Herausgeber von dem Expert sagt er kümmert sich nicht darum ich müsste das hier abklären. Da ich zuvor noch nie einen VPS hatte komme ich da nicht weiter.
Kann mir jemand was dazu sagen?
Vielen Dank.