Erzeugung eines Charts nach Test im Strategietester abschalten
Mach einen Einzeltest OHNE Visualisierung:
nein das meint er nicht, im Terminal geht immer nach abschluss des Test das Chartfenster auf.
das ist echt mit, braucht in wirklichkeit auch keiner, wenn ich das Drama sehen will schalte ich ja auf den virtuellen modus
der einzige vorteil im Terminal kann ich nach Abschluss noch indikatoren dazugeben, das geht im Tester nicht
genau :-)
ich meine den Chart nach Test-Abschluss. Nach 19 Tests hat man auch 19 zusätzliche Charts im MT5. Das brauche ich nicht. Aber ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, den Mechanismus zu deaktivieren.
Gruß Uwe
Ich auch nicht, glaub nicht das dies funktioniert
Jippiiiii !!!!
Ich habs gefunden !!!!!
1. Einen Test durchlaufen lassen
2. danach auf den Reiter "Backtest"
3. dann im Fenster "Backtest" rechte Maustaste
4. Häkchen raus bei "Chart automatisch öffnen"
danach ist bei jedem neuen Test Ruhe im Schacht... :-)))))))))
Hallo Leute,
wenn man einen Test im Strategietester durchführt, wird im MT5 ein neuer Chart mit den eingezeichneten Trades erzeugt.
Das nervt. Nach 10 Tests ist der MT5 total zugemüllt mit Charts, die ich nicht brauche und beim löschen erwischt man immer wieder einen "aktiven" Chart...grrrr
Kann man das irgendwie anschalten???
Gruß Uwe