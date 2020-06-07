Verbesserungswünsche im MT5
Können schon im russischen forum, aber du wirst nicht erhört werden
Uwe, es gibt eine gute Nachricht.
Der Tester wird komplett neu geschrieben.
Die schlechte ist, mehr weiß ich auch nicht.
Ist aber schön das auch mal andere sich trauen ihren Unmut zu äußern.
Geduld…🤷♂️
Uwe, es gibt eine gute Nachricht.
Der Tester wird komplett neu geschrieben.
Die schlechte ist, mehr weiß ich auch nicht.
Ist aber schön das auch mal andere sich trauen ihren Unmut zu äußern.
Geduld…🤷♂️
Hallo Christian,
also im Moment gibt es ja Änderungen im MT5 Schlag auf Schlag und eine grausiger als die andere...
Also freuen wir uns mal auf den neuen Tester (Ich hab jetzt schon Angst, daß er "verschlimmbessert" wird. :-)
Gruß Uwe
Also ich kann unmittelbar zwei Verbesserungen erkennen, die ich im russ. Forum platziert habe :)
Im (meinem) Dunkelmodus des MTEditors waren Klammern und Kursor schwer zu unterscheiden:
wo ist der Kursor?
Das schaut jetzt so aus:
Der Kursor steht beide Male am selben Platz.
Und im Terminal: die Balancezeile wird, wenn ausgewählt, dunkelblau, und die Schrift weiß bis auf die aktuelle Handelssituation, die war schwarz (auf dunkel blau) - jetzt ist auch sie weiß und lesbar.
Das andere konnte ich nicht nicht überprüfen, dauert auch wohl länger.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo Leute
eine Sache nervt mich gewaltig im Strategietester vom MT5 ... daß die Buttons nicht funktionieren!
Im MT4- Strategietester war das kein Thema, nur die Arbeit mit historischen Daten war Mist. Jetzt, im MT5- Strategietester kann man endlich mit Realtime-Ticks arbeiten aber die Button gehen nicht.
Kann man so etwas irgendwie ins "Bummi-Heft" der Entwickler schreiben?
Gruß Uwe