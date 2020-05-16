Ergebnisse Runden für Handelsaktion - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von NormalizeDouble () zur Normalisierung eines Preises für eine Handelsanfrage keine universelle Methode ist, sondern für Forex und einige CFDs funktioniert, da 1 Tick 1 Punkt entspricht. Sie können aber auch Symbole verwenden, bei denen dies nicht der Fall ist. Die richtige Methode zum Normalisieren eines Preises besteht darin, sicherzustellen, dass es sich um ein Vielfaches der Tickgröße handelt.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von NormalizeDouble () zur Normalisierung eines Preises für eine Handelsanfrage keine universelle Methode ist, sondern für Forex und einige CFDs funktioniert, da 1 Tick 1 Punkt entspricht. Sie können aber auch Symbole verwenden, bei denen dies nicht der Fall ist. Die richtige Methode zum Normalisieren eines Preises besteht darin, sicherzustellen, dass es sich um ein Vielfaches der Tickgröße handelt.
Ein wertvoller Hinweis, danke.
Es sollte eine Wissensdatenbank geben, wo solche grundlegenden basics leicht aufgefunden werden könnten.
Hier im Forum verschwindet das langsam im Nirvana, und wenn man nicht grad dabei war findet man diese Information nur sehr schwer.
Ein wertvoller Hinweis, danke.
Es sollte eine Wissensdatenbank geben, wo solche grundlegenden basics leicht aufgefunden werden könnten.
Hier im Forum verschwindet das langsam im Nirvana, und wenn man nicht grad dabei war findet man diese Information nur sehr schwer.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von NormalizeDouble () zur Normalisierung eines Preises für eine Handelsanfrage keine universelle Methode ist, sondern für Forex und einige CFDs funktioniert, da 1 Tick 1 Punkt entspricht. Sie können aber auch Symbole verwenden, bei denen dies nicht der Fall ist. Die richtige Methode zum Normalisieren eines Preises besteht darin, sicherzustellen, dass es sich um ein Vielfaches der Tickgröße handelt.
Ich bin mir aber jetzt fast sicher, daß diese Formel auch nicht das gelbe vom Ei ist.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
MathRound
The function returns a value rounded off to the nearest integer of the specified numeric value.
double MathRound(
double value // value to be rounded
);
Parameters
value
[in] Numeric value before rounding.
Return Value
Value rounded till to the nearest integer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aber welcher Peis ist ein integer Wert? Ich kenn keinen.
Ich bin mir aber jetzt fast sicher, daß diese Formel auch nicht das gelbe vom Ei ist.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aber welcher Peis ist ein integer Wert? Ich kenn keinen.
Schau besser nach dem, was ich geschrieben habe und versuche es, sonst könntest du Unsinn schreiben.
Ich bin mir aber jetzt fast sicher, daß diese Formel auch nicht das gelbe vom Ei ist.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
MathRound
The function returns a value rounded off to the nearest integer of the specified numeric value.
double MathRound(
double value // value to be rounded
);
Parameters
value
[in] Numeric value before rounding.
Return Value
Value rounded till to the nearest integer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aber welcher Peis ist ein integer Wert? Ich kenn keinen.
Otto, starte mal Excel (oder LO-Calc) trag oben ein einen Preis 1,0123456789 und daneben TickSize 0.01
Und dann berechne viele Preis und rechst daneben =Runden(preis/$TickSize)*$TickSize und dann variiere die TickSize.
Bin da etwas auf der Leitung gestanden.