Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von NormalizeDouble () zur Normalisierung eines Preises für eine Handelsanfrage keine universelle Methode ist, sondern für Forex und einige CFDs funktioniert, da 1 Tick 1 Punkt entspricht. Sie können aber auch Symbole verwenden, bei denen dies nicht der Fall ist. Die richtige Methode zum Normalisieren eines Preises besteht darin, sicherzustellen, dass es sich um ein Vielfaches der Tickgröße handelt. 

   double normalizedPrice = MathRound (price/ticksize)*ticksize;
 
Ein wertvoller Hinweis, danke.

Es sollte eine Wissensdatenbank geben, wo solche grundlegenden basics leicht aufgefunden werden könnten.

Hier im Forum verschwindet das langsam im Nirvana, und wenn man nicht grad dabei war findet man diese Information nur sehr schwer.

 
Ich stimme zu. Dieses Forum ist ein Chaos, das englische ist das schlimmste. 100.000 Themen ohne wertvolle Organisation, wahrscheinlich wiederholen sich 90 bis 95% der nutzlosen Themen immer wieder.
 
Ich bin mir aber jetzt fast sicher, daß diese Formel auch nicht das gelbe vom Ei ist.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MathRound

The function returns a value rounded off to the nearest integer of the specified numeric value.

double  MathRound(
   double  value      // value to be rounded
   );

Parameters

value

[in]  Numeric value before rounding.

Return Value

Value rounded till to the nearest integer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aber welcher Peis ist ein integer Wert? Ich kenn keinen.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schau besser nach dem, was ich geschrieben habe und versuche es, sonst könntest du Unsinn schreiben.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otto, starte mal Excel (oder LO-Calc) trag oben ein einen Preis 1,0123456789 und daneben TickSize 0.01

Und dann berechne viele Preis und rechst daneben =Runden(preis/$TickSize)*$TickSize und dann variiere die TickSize.

 
@Alain, @Carl: Ja, die Formel ist richtig. 
double normalizedPrice = MathRound (price/ticksize)*ticksize;

Bin da etwas auf der Leitung gestanden.

