Bitte poste neben Ask und Bid alle Preise: LimitPreis, StopLoss, TakeProfit und das Symbol.
Ach ist das MT4 - dann wechsel besser gleich zu MT5, erspart Dir später das Umlernen - oder MT5?
Ist MQL5 allgemein Positiver als MQL4?
wurde in MQL4 erstellt.
input double Lots = 0.1;
input double TakeProfit = 100;
input double StopLoss = 100;
Du führst die Berechnungen ganz normal durch.
Ich nehme an du verwendest Trade.mqh.
Bevor du die Werte an die Hndelsfunktionen übergibst 'normalisierst' du diese.
Drück mal F1 !
NormalizeDouble(Level161,0);
Das Ergebnis wird nicht beeinflusst
Trade.mqh. verwende ich nicht.
Mir ist nicht klar wie ich die Werte verändern soll.
Das Ergebnis wird wie gewünscht Ausgegeben. Jetzt steht lediglich ein SendError130 an, um den ich mich morgen kümmern werde.
Trade.mph kannte ich nicht aber werde mich damit befassen, genau wie den umstieg auf MQL5.
Warum verwendest du Trade.mqh nicht?
Er benutzt mql4 Otto, es gibt kein "Trade.mqh".
Dann sollte er schnell umsteigen !
Aber NormalizeDouble() gibt's dort auch ;)
