Strategietester: Springen zu bspw. 00:16:40; also zu einer bestimmten Sekunde vorspulen oder wenigstens Minute - Seite 2
Was wäre mit:
Dann musst Du mit Maus oder F9 bei Comment() einen Haltepunkt setzen und in Comment(..) kannst Du die Variablen darstellen, mehr geht nicht.
Comments sind nicht meine Freunde.. es wird nur der erste angezeigt, all meine anderen ignoriert, dazu mag ich das nicht so klein im Chart, die Werte im
im Metaeditor zu watchen finde ich klasse.
Weiter sehe ich bei dieser Lösung doch nicht den Lauf durch den Code.
Ich probiere noch was rum, bin eh schon froh, dass ich endlich durch den Code debuggen und die Werte prüfen kann.. hier fängt die Arbeit ja erst an..
Hier an einer entscheidenden Stelle starten zu können, wäre natürlich eine extreme Erleichterung und Zeitersparnis.
Ich brauche noch was =)
Um meine Bedingungen des Positionshandlings zu überprüfen, müssen meine Haltepunkte zu jedem Tick ziehen.
Sagen wir mal, um 10:00 sehe ich im Log, dass es anfängt krumm zu laufen, da muss ich hin; der ST startet bekannterweise um 0:00.
Die einzige Möglichkeit, die ich gerade sehe ist, alles meine Haltepunkte rausnehmen, Deinen Code nutzen und via StopAtDate den ST nach 10:00 durchlaufen lassen,
und dann meine Haltepunkte wieder reinpacken, das funktioniert. Ist halt doof, dass ich nicht direkt dort starten kann.
@Christian: Ich glaube, wir denken aneinander vorbei? Der Merker kommt hier ja für mich nicht in Betracht, weil ich meine BreakPoints IMMER will.
Möglich :-)
Hauptsache Du verstehst wie Du die Funktion DebugBreak() sinnvoll einsetzen kannst.
Carl sein Beispiel verdeutlicht wie Du, das gewünschte erreichen kannst.
Ich meine auch das hier Funktioniert:
Du setzt einen breakpoint mit der Maus an diese Stelle.
Dort muss leider "irgendwas" stehen sonst hält der Debugger nicht.
Wenn er gehalten ist kannst du den breakpoint löschen und er wird da nicht mehr halten.
=)
Ja, das ist ein guter Tipp, aber ich brauche es ja gerade genau umgekehrt, der Debugger muss jedes Mal halten.. ich muss nur 1x an den Startpunkt kommen um das 1000x F5 zu sparen.. und die 5 Minuten.. und den Ärger, wenn man drüberklickt.. =(
Daher muss ich gerade genau umgekehrt arbeiten: alle BreakPoints löschen, 1x via Carls StopAtDate dort halten, dann BreakPoints rein.. geht schon =)
Denke auch das du es nun kannst.
1000 x F5 kannst du aber auch programmieren!
?! Wie ?! =)
so....
Das ist ja mega =P
1000 Dank Dir!