MarginRate - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hab es eben probiert . Ja die Funktion geht.
Die Funktion unten fand ich im Netz. Schrecklich die Leute die so Programmieren.
Riesige Codes im Return ...Debugging Horror :-) ...pfui !
Ja die hab ich auch verwendet und gleich auf was vernünftig umgebaut
Nun ja, die funktion funktioniert ja, nur die doku ist falsch, da die init margin rate ausgegeben wird
https://www.mql5.com/en/docs/marketinformation/symbolinfomarginrate
die CTrade Klasse liefert 0 als ergebnis, das hab ich getestet
Hab es eben probiert . Ja die Funktion geht.
Die Funktion unten fand ich im Netz. Schrecklich die Leute die so Programmieren.
Riesige Codes im Return ...Debugging Horror :-) ...pfui !
Diese Funktion ist für Nicht-Forex-Symbole nutzlos und falsch. Verwenden Sie OrderCalcMargin ().
Hier geht es primär um die Funktion zum Auslesen der Initial Margin Rate.
Ausgehend von den Symbol-Spezifikationen.
Ob Forex oder nicht wurde von amando nicht erwähnt.
Was macht den Unterschied ?
Hier geht es primär um die Funktion zum Auslesen der Initial Margin Rate.
Ausgehend von den Symbol-Spezifikationen.
Ob Forex oder nicht wurde von amando nicht erwähnt.
Was macht den Unterschied ?
Margin ( GBPAUD ,D1) Margins: InfoDouble -> Initial = 0.00 Maintenance = 0.00 || MarginRate -> Initial = 0.05 Maintenance = 0.05 || Calculated margin = 618.68 (price=1.934360) || GetMarginRequired = 6.18
Falscher Wert, da der Broker einen falschen TICK_VALUE angibt.
Margin ( M6AM20 ,MN1) Margins: InfoDouble -> Initial = 45.00 Maintenance = 45.00 || MarginRate -> Initial = 1.00 Maintenance = 0.00 || Calculated margin = 45.00 (price=0.639700) || GetMarginRequired = 63.97
Falscher Wert, da bei Futures die Marge nicht auf die gleiche Weise berechnet wird
Falscher Wert, da der Broker einen falschen TICK_VALUE angibt.
Falscher Wert, da bei Futures die Marge nicht auf die gleiche Weise berechnet wird
Wenn, ich meinen Broker zugrunde lege, sind die Berechnungen richtig.
Alles sehr verwirrend oder Alain ?
Entscheidet der Broker ob die Berechnung klappt bei Forex ?
Wenn, ich meinen Broker zugrunde lege, sind die Berechnungen richtig.
Alles sehr verwirrend oder Alain ?
Entscheidet der Broker ob die Berechnung klappt bei Forex ?
Ja, es ist richtig, aber NICHT IMMER. Es gibt keinen gültigen Grund, eine benutzerdefinierte Funktion zu verwenden, wenn mql eine bereitstellt, die IMMER funktioniert.
Wie ich bereits sagte, konfiguriert der Broker seinen Server und sie machen es nicht immer richtig. Metaquotes hat genug Probleme, aber nicht alles liegt in ihrer Verantwortung.
Ja, es ist richtig, aber NICHT IMMER. Es gibt keinen gültigen Grund, eine benutzerdefinierte Funktion zu verwenden, wenn mql eine bereitstellt, die IMMER funktioniert.
Wie ich bereits sagte, konfiguriert der Broker seinen Server und sie machen es nicht immer richtig. Metaquotes hat genug Probleme, aber nicht alles liegt in ihrer Verantwortung.
Verstehe, dann sind ja nun die Details geklärt.
Nur OrderCalcMargin() ist sicher in der Anwendung.
https://www.mql5.com/de/docs/trading/ordercalcmargin
Ohne uns hätte MQ aber sicher noch mehr Probleme, denn wir, die hier das Forum etwas stützen, machen viel kostenlose Arbeit für MQ.
Und wenn MQ nicht so viele fehlerhafte Funktionen und Dokumentationen hätte, wären sie ein ganzes Stück geringer.
Denn eines ist klar:
Die Daten liegen ja richtig im MetaTrader. Nur die Funktionen sind milde formuliert irreführend.
Diese Funktion ist für Nicht-Forex-Symbole nutzlos und falsch. Verwenden Sie OrderCalcMargin ().
Das ist eben das problem, für genau nicht forex symbole ist das wichtig.
wenn ich sage, ich will mit 5% der margin in einen trade, genau dann brauche ich das
Das ist eben das problem, für genau nicht forex symbole ist das wichtig.
wenn ich sage, ich will mit 5% der margin in einen trade, genau dann brauche ich das