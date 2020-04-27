MarginRate - Seite 4
Verwenden Sie also diese Funktion OrderCalcMargin(). Gibt es immer noch ein Problem damit?
Damit kann man nur die verwendete margin einer bestehenden position ausgeben, nicht wenn man einen trade machen will mit x% margin
Die Order Typen sind wählbar
Ja und du bekommst die antwort bevor du einen trade machen willst
Und für alle was sich wundern um was es geht, es gibt die ENUM_SYMBOL_ CALC_MODE
https://www.mql5.com/de/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants
wenn man die formel umwandelt, dann bekommt man die lots raus
Sie können die Funktionsparameter auswählen, ich verstehe das Problem nicht,% Rand von was? Können Sie ein Beispiel geben, was Sie tun möchten?
Antwort nicht gesehen
angenommen ich will 10 % der margin für eine. Trade einsetzen
1000 euro am. Konto, hebel 400 macht vefügbares kapital von 400000.
wie. Ekomme ich jetzt die richtige lotzahl für einen trade? Bei forex ja kein problem, bei indices mit dem calc mode cfdindex sieht das schon anders aus.
wenn ich die initial margin weis, kann ich mir die lotzahl ausrechnen indem ich die marginformel einfach umforme
Tw, das problem ist gelöst