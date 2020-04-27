MarginRate - Seite 4

Alain Verleyen:
Verwenden Sie also diese Funktion OrderCalcMargin(). Gibt es immer noch ein Problem damit?

Damit kann man nur die verwendete margin einer bestehenden position ausgeben, nicht wenn man einen trade machen will mit x% margin

 
amando :

Sie können die Funktionsparameter auswählen, ich verstehe das Problem nicht,% Rand von was? Können Sie ein Beispiel geben, was Sie tun möchten?
 
amando:

     double result;
     if(OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY, "EURUSD", 1.00, 1.08, result))
      PrintFormat("Required Margin: %.2f %s ",result ,"EUR");
Die Order Typen sind wählbar
 
Christian:
Ja und du bekommst die antwort bevor du einen trade machen willst

 

Und für alle was sich wundern um was es geht, es gibt die ENUM_SYMBOL_ CALC_MODE

https://www.mql5.com/de/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants

wenn man die formel umwandelt, dann bekommt man die lots raus

Alain Verleyen :
Keine Antwort. Bedeutet das, dass das Problem gelöst ist? Oder du ignorierst mich einfach
 

Antwort nicht gesehen

angenommen ich will 10 % der margin für eine. Trade einsetzen

1000 euro am. Konto, hebel 400 macht vefügbares kapital von 400000.

wie. Ekomme ich jetzt die richtige lotzahl für einen trade? Bei forex ja kein problem, bei indices mit dem calc mode cfdindex sieht das schon anders aus.

wenn ich die initial margin weis, kann ich mir die lotzahl ausrechnen indem ich die marginformel einfach umforme



 Tw, das problem ist gelöst

