kann den gekauften Indikator aus dem Marktplace nicht installieren?
Ich habe heute einen EA gekauft. Bestätigung des Kaufs habe ich erhalten.
Über diese Webseite hier kann ich den EA aber nicht installieren. Wenn ich es probiere, kommt folgende Meldung:
Wenn ich auf den markierten Bereich klicke, passiert nichts. Einfach nichts passiert.
Ich kenne auch mein Passwort nicht für den MQL5 Community Account, um mich im MT 4 damit anzumelden. Ich logge mich auf dieser Webseite hier einfach über Facebook ein und mein Facebook Passwort funktioniert aber nicht bei folgender Anwednung im MT 4:
Mein neu gekaufter EA ist auch noch nicht in meinem MT 4 hinterlegt oder anwendbar. Mir wird es immer noch so angezeigt, dass ich den EA erst kaufen muss.
Ich weiß nicht was ich mach muss.
Kann mir jemand von euch helfen, das wäre echt klasse :-)
Vielen Dank,
Robert
Es ist das Passwort, mit dem Du Dich hier auf dieser Seite einloggst bzw. Deinem Konto hier.
Ich melde mich über Facebook an, aber mein Facebook Passwort funktiniert nicht, wenn ich bei der MQL 5 Community im MT4 anmelden möchte.
Hast du noch einen Rat?
1. unter Extras/Optionen Reiter Community müssen die Login-Daten hinterlegt sein
2. dieses Buyprotokoll in den Links von mql5 prüft eine vorhandene Installation des Metatraders....entweder wird der dann automatisch gefunden, oder wenn im portable Modus, dann wird man aufgefordert den Ort der Anwendung zu benennen.
Ich vermute das dies dann im Internetbrowser irgendwie gespeichert wird.
Wenn man nun irgend etwas ändert....z.B. Umbenennung des Pfades der portable Version, dann wird man leider nicht neu gefragt beim klicken auf die Links bei MQL5.com. Es kommt auch keine Fehlermeldung, sondern es passiert einfach gar nichts.
Leider funktionieren auch die bereits im Marketordner vorhandenen Indikatoren nicht.
Ich wolte dies heilen in dem ich halt alle Indikatoren über Market neu aufrufe und dann nochmals installiere, aber MT4 zeigt keine Installation an weil es davon ausgeht das dies bereits erfolgt ist.
Nur auf MQ5.com direkt kann man noch auf Download klicken. Hier jedoch ist die Verknüpfung zum MT4 nicht korrekt sodass auch so eine erneute Installation möglich ist.
Wie gesagt....ich glaube hier müsste man die Verknüpfung im Browser ändern doch ich weiß nicht wie....
An meinem Stand PC werde ich bei Firefox bei jedem Link nach die passenden Anwendung gefragt die ich dann manuell vorgebe. Bei meinem Firefoxbrowser auf dem Notebook werde ich nicht gefragt sondern er scheint die alte Verknüpfung zum Buyprotokoll vom MQL5 zu nehmen und dann funktioniert es natürlich nicht.
Ich habe jedoch keine Ahnung wo und wie ich diese blöde Verknüfung im Browser wieder aufheben kann damit mir die Möglichkeit gegeben wird diese neu zu setzen.
