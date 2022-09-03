DAX in Metatrader 5 einfügen
wenn ihn der Broker nicht anbietet geht das nicht. red mal mit deinem Broker
Ja, die Bezeichnunge sind auch vom Broker abhängig.
Mit Ctrl+U die Symbole aufrufen und dort aus- oder abwählen ('Show Symbol' / 'Hide Symbol')
Hallo alle zusammen.
kann mir vielleicht jemand verraten, wie ich in meinem „MetaQuotes-Demo“ Konto an deutschen Börsen handelbare Aktien im Chart darstellen kann?
<gelöscht> unterstützt den MetaTrader leider nicht.
Ich möchte erreichen, dass ich wie auf der Homepage von der Börse Frankfurt die super Darstellung nicht bei jedem Aufruf den Chart neu einrichten muß bei jeder Aktie.
Vielen Dank schon mal für die Tipps
Einfachste Lösung wäre ein Brokerwechsel?
Ansonsten könnte es auch mit Custom Symbol gehen, da habe ich aber keine Erfahrung.
ääähm, ich habe mich recht lange damit beschäftigt einen Broker zu finden der mir am besten passt.
Das Ergebnis war eben <gelöscht>.
Bevor ich wechsele würde ich weiter die Umständlichkeiten auf der Homepage der Börse Frankfurt nutzen.
Der MetaTrader ist andererseits sehr attraktiv.
Aber <gelöscht> hat vor kurzem intensive Neuerungen angekündigt, die ca. in einem Jahr kommen sollen.
Wenn es auch eine Einbindung von MetaTrader wäre, wäre das klasse.
Aber bis dahin oder eventuell doch auch für danach, vielleicht gibt es einen hier im Forum der auch so ein Problem hatte und es lösen konnte.
Ich bin hier mit Onlinebroker und auch mit solcher Software Neuling.
Brokerdiskussionen sind hier verboten, daher habe ich den Namen gelöscht.
Aber frag den Broker, ob sie Mt5 anbieten werden, außerdem frag mit welcher Plattform (die dann Indikatoren, Analysen etc anbietet) man dort handeln soll - Freihand bzw. mit Tel. am Ohr?
Sorry für die Brokernennung und Danke für die Tipps.
