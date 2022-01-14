Gibts Crypto-Fans hier ? Bitcoin in der "EndPhase" - Seite 2

Ich stimme nicht zu und bin anderer Meinung. Ich glaube, dass Bitcoin immer noch im Rampenlicht steht, was bedeutet, dass sein Wert in kurzer Zeit steigen wird und dass es nicht so leicht sterben wird, wie einige, normalerweise Nicht-Spezialisten, sagen.

 
Die "EndPhase" bezog sich auf die Korrektur 2020.

 

Welche crypto wallets könnt ihr eigentlich empfehlen, nicht zum handeln sondern zum halten?

bitpanda?

biance?

….

 
Bitpanda, ganz klar!

 
Warum? Was machen die besser?
 
Man sollte einen Broker in Europa haben wo die Ein und Auszahlungen ablaufen. (Steuer,Sicherheit,etc)

Dazu sicher ein oder mehrere Exoten Broker zum Zocken :-)

 

Für die ewigen Skeptiker, die den Energieverbrauch immer wieder anprangern.

Die Universität Cambridge forscht da viel und berechnet:




Webseite mit diversen wissenschaftlichen Artikeln. https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons

Man kann nur hoffen das dieser Bitcoin Unsinn so frueh wie moeglich aufhoert und der Preis so gering wird wie verdiehnt wird, bevor noch mehr Menschen damit Geld verlieren.

Es kann ja nicht sein das Regierungen nichts besseres zu bieten haetten als irgendein Bitcoin der wie ein Spielball zum Geldabziehen von Leuten benutzt wird.

Die einzigen die dabei verdiehnen sind doch crypto youtuber und Exchanges welche die leute zu den exchanges schicken und danach wird der Preis gedumpt waehrend die crypto Youtuber alle wie bekloppt erzaehlen Bitcoin wird steigen.

Und nachdem alle Leute abgezogen wurden mit ein dicken dump geht das Spiel wieder von vorne los, einfach nur pervers.

Blockchain hin oder her es ist einfach ein schlechter witz dieser Bitcoin.

 
