Order werden im Strategietester nicht ausgeführt - Mir gehen die Ideen aus. - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hm... ich nehme an, dass ich diesen RetCode bekommen müsste "TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED"?
Den sehe ich oben erst mal nicht. Er added nur den Sell Deal, richtig?
Danach kommt nichts mehr.
Du bist zu schnell :-)
Lass OnTrans... komplett weg .
Position öffnen und den ResultCode auswerten -> https://www.mql5.com/de/docs/standardlibrary/tradeclasses/ctrade/ctraderesultretcode
mehr nicht.
Aber er öffnet und schließt korrekt. Das sieht man an den Logs.
Du könntest um den Bug näher einzukreisen die Bars erhöhen vor dem schließen.
Damit er eine größere Differenz zwischen Open/Close hat im Kurs.
Experimentier da mal etwas , aber letzendlich wirst du wohl den Sevice Desk den Bug ,sofern er einer ist, senden müssen.
Bedenke , MT5 wird ständig erweitert und umgebaut.
Da sind viele Fehler drin.
Ja, Resultcode ist jeweils 10009, also TRADE_RETCODE_DONE
Hm... Ich habe bisher den Testzeitraum auf 01.2018 - 02.2018 gestellt.
Wenn ich jetzt vom 13.08.2018 - 13.09.2018 teste, dann geht es. 13.07. - 13.09. geht auch...
Kann es sein, dass ich einfach nicht so weit zurück gehen kann (im H4), weil er nicht genug Daten hat?
Aber müsste er dann nicht einen Fehler anzeigen...?
Bisher hatte ich nur Fehler, wenn ich mehr als 12 Monate zurück gehe.
Kann ich das irgendwo nachlesen?
Ja, Resultcode ist jeweils 10009, also TRADE_RETCODE_DONE
Hm... Ich habe bisher den Testzeitraum auf 01.2018 - 02.2018 gestellt.
Wenn ich jetzt vom 13.08.2018 - 13.09.2018 teste, dann geht es. 13.07. - 13.09. geht auch...
Kann es sein, dass ich einfach nicht so weit zurück gehen kann (im H4), weil er nicht genug Daten hat?
Aber müsste er dann nicht einen Fehler anzeigen...?
Bisher hatte ich nur Fehler, wenn ich mehr als 12 Monate zurück gehe.
Kann ich das irgendwo nachlesen?
Ja , da gibt es Einschränkungen.
Bei RealTicks bekommst du glaube ich maximal ein Jahr History.
Aber: Trotzdem muss er es korrekt berechnen. Kann mir nicht vorstellen das GENAU 0 raus kommt wenn du ein CFD kaufst und ihn wieder verkaufst.
Teste mal mit Dax CFDs
Welchen Broker hast du ?
Teste mal mit minOHLC Daten( umstellen im Strategietester)
Ja , da gibt es Einschränkungen.
Bei RealTicks bekommst du glaube ich maximal ein Jahr History.
Aber: Trotzdem muss er es korrekt berechnen. Kann mir nicht vorstellen das GENAU 0 raus kommt wenn du ein CFD kaufst und ihn wieder verkaufst.
Teste mal mit Dax CFDs
Welchen Broker hast du ?
Teste mal mit minOHLC Daten( umstellen im Strategietester)
Also weder RealTicks, noch OHLC bringen eine Veränderung, wenn ich ab 01.2018 teste.
Für den Dax CFD hat er aktuell keine Daten und lädt auch keine runter. Auch für andere Symbole, die ich noch nicht getestet habe, holt er keine Daten.
Probiere ich morgen mal, wenn die Märkte wieder offen haben... Keine Ahnung, ob das zusammenhängt.
Mein Broker ist ActivTrades.
Also. 1 Jahr Testdaten wären das Mindestes, was ich brauche. Ist ja eh schwierig, an Daten für CFDs ranzukommen und selbst 1 Jahr ist nicht ausreichend, um eine Strategie zu testen, aber damit lebe ich ggf.
Bei Forex kann man ja über TickStory mehr Daten holen. Gibt es solche Anbieter auch für CFD Daten?
Naja... wenn alle stricke reißen, trade ich einfach manuell weiter :D
Danke auf jeden Fall für Deine Hilfe!
Ahso, es bleibt natürlich noch der Umstand, dass der Tester, wenn er die Position beim beenden selber schließt, auch im Zeitraum 01.2018 - 02.2018 korrekt schließt und eine Verrechnung auf dem Konto macht.
Also sollte das aus meiner Sicht auch beim Aufruf von PositionClose() gehen...
Gerne doch , und wie du an Daten kommst siehst du auf meinem Bild.
Du müsstest dir dann ein CustomSymbol einrichten und die Daten da einfplegen.
Keine Ahnung ob es geht aber dafür soll es ja gemacht sein.
Viel Glück ...
Ahso, es bleibt natürlich noch der Umstand, dass der Tester, wenn er die Position beim beenden selber schließt, auch im Zeitraum 01.2018 - 02.2018 korrekt schließt und eine Verrechnung auf dem Konto macht.
Also sollte das aus meiner Sicht auch beim Aufruf von PositionClose() gehen...
Ebend ...und da liegt auch der Bug den ich vermute.
Entweder hat er Daten zum Handeln oder er muss da mit Fehler abbrechen -> NoDate or whatever...
Aber irgendwas nehmen und 0 Berechnen .....- > Bug
Korrektur:
Ahso, es bleibt natürlich noch der Umstand, dass der Tester, wenn er die Position beim beenden selber schließt, auch im Zeitraum 01.2018 - 02.2018 korrekt schließt und eine Verrechnung auf dem Konto macht.
Also sollte das aus meiner Sicht auch beim Aufruf von PositionClose() gehen...
Habe das nochmal ausprobiert und es geht tatsächlich nicht(!)
Beim Zeitraum von 01.2018 - 02.2018 verrechnet der Tester die Position beim beenden des Tests auch nicht. Die Account Balance bleibt bei 10.000.
Ab dem 01.06.2018 geht es dann. Sowohl wenn ich Position schließe, als auch beim Schließen durch den Tester beim Ende des Tests.