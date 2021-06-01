Signale veröffentlichen
Eigentlich würde das (früher) über den ServicDesk laufen, aber das wurde jetzt geändert - wie weiß ich nicht genau!
Bei meinem Produkt kann ich jetzt alles ändern, indem ich, nachdem ich mein Produkt ausgewählt habe, oben rechts auf "bearbeiten" klicke, da könnte ich alles neu/anders einstellen. Steht da so etwas wie "im Schaufenster einblenden"?
In den Regeln steht nix?
Genauso, wie Carl schreibt.
Hier 2 Bilder- die Einstellungen sind "gut versteckt".
In der Übersicht Deiner Signale ("Alle Signale" Reiter) findest Du oben recht das kleine Zahnrad:
Es öffnet sich das Einstellungsfenster mit etlichen Optionen.
Hier ist das das Kreuzchen im rot markierten Feld zu entfernen.
Vielen Dank für Eure Tipps. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, denn die Bearbeitungsseite ist mir bekannt, habe aber einfach überlesen, dass mein Ranking noch nicht ausreicht, um das Signal zu veröffentlichen.
Danke, Martin
@Martin Schalow Hi, kannst du mir sagen, wie hoch den das Ranking wirklich sein muss, um ein Signal veröffentlichen zu können?
Rating wofür, für wen oder was?
Sorry war die Autokorrektur. Ich meinte Ranking und nicht Rating.
Welche Ranking benötigt man, damit das eigene Signal veröffentlich wird?
Naja, ich weiß es nicht(!), aber ich vermute: Positive Kapitalentwicklung, einen geringen DrawDown sowohl bei laufenden Kapital (equity) und dem Saldo (balance) und eine angemessene Losgröße, nicht zu viele und zu schnelle Positionen und keine Signaldauer von nur ein paar Minuten (dann könnte der Signalnehmer nicht folgen).Lies einfach mal die Warnungen die MQ bei bestehenden Signalen erzeugt.
Danke, Martin