Signale veröffentlichen

Hallo,  kann mir bitte jemand sagen, wie ich ein privat abgelegtes Signal in den Markt transferieren kann? Möchte es gerne veröffentlichen.
Danke, Martin
 

Eigentlich würde das (früher) über den ServicDesk laufen, aber das wurde jetzt geändert - wie weiß ich nicht genau!

Bei meinem Produkt kann ich jetzt alles ändern, indem ich, nachdem ich mein Produkt ausgewählt habe, oben rechts auf "bearbeiten" klicke, da könnte ich alles neu/anders einstellen. Steht da so etwas wie "im Schaufenster einblenden"?

In den Regeln steht nix?

 
Martin Schalow

Genauso, wie Carl schreibt.

Hier 2 Bilder- die Einstellungen sind "gut versteckt".

In der Übersicht Deiner Signale ("Alle Signale" Reiter) findest Du oben recht das kleine Zahnrad:

Einstellungen zum Signal

Es öffnet sich das Einstellungsfenster mit etlichen Optionen.

Hier ist das das Kreuzchen im rot markierten Feld zu entfernen.

Privat zu öffentlich

 

Vielen Dank für Eure Tipps. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, denn die Bearbeitungsseite ist mir bekannt, habe aber einfach überlesen, dass mein Ranking noch nicht ausreicht, um das Signal zu veröffentlichen.

Danke, Martin

 

@Martin Schalow Hi, kannst du mir sagen, wie hoch den das Ranking wirklich sein muss, um ein Signal veröffentlichen zu können?

Weiß einer wie das Rating gesteigert werden kann? Geht das über Dauer, Performance oder welche Kennzahlen werden herangezogen?
 
Raphael Ko:
Weiß einer wie das Rating gesteigert werden kann? Geht das über Dauer, Performance oder welche Kennzahlen werden herangezogen?
Rating wofür, für wen oder was?
 
Carl Schreiber:
Rating wofür, für wen oder was?

Sorry war die Autokorrektur. Ich meinte Ranking und nicht Rating. 


Welche Ranking benötigt man, damit das eigene Signal veröffentlich wird?

 
Raphael Peter Koletzko:

Sorry war die Autokorrektur. Ich meinte Ranking und nicht Rating. 


Welche Ranking benötigt man, damit das eigene Signal veröffentlich wird?

Naja, ich weiß es nicht(!), aber ich vermute: Positive Kapitalentwicklung, einen geringen DrawDown sowohl bei laufenden Kapital (equity) und dem Saldo (balance) und eine angemessene Losgröße, nicht zu viele und zu schnelle Positionen und keine Signaldauer von nur ein paar Minuten (dann könnte der Signalnehmer nicht folgen).

Lies einfach mal die Warnungen die MQ bei bestehenden Signalen erzeugt.
