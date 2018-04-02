zwei horizontale Linien für Buy- und Sellstop
- Bitte nimm ALT+S (oder den Knopf </> oben), um Code zu posten,
- Weil Ostern ist habe ich das mal gemacht, aber ...
- Mach doch aus dem zweiten Skript (verwirrend weil Metaquotes kennt Indikatoren, EAs (beide laufen kontinuierlich) und Skripte (laufen einmal) eine Funktion und ruf sie im EA auf?
- Such doch erst einmal, ob es das nicht schon gibt - oder so ähnlich: Es gibt fast nix, was nicht schon für MT4/5 programmiert wurde!!
:
Hallo Carl,
erst einmal herzlichen Dank für Deine Antwort. Zu
Punkt 1 - werde ich künftig so machen - bitte um Nachsicht, wenn es mal nicht gelingt - bin zwar meiner Meinung nach ganz gut dabei für mein Alter - aber "alte Säcke" kapieren eben meist nur langsam
Punkt 2 - Danke für das Ostergeschenk - ich weiß es zu würdigen (und das ist nicht ironisch gemeint)
Punkt 3 - auch das werde ich künftig so machen
Punkt 4 - hab das Internet von oben bis unten durchsucht - leider nix gefunden
Ich handel das System jetzt etwas über ein Jahr ohne einen Fehltrade - leider bin ich aber per Hand nicht so schnell um die einzelnen Positionen einzugeben - und wenn ich z.B. DAX, EURUSD und EURJPN gleichzeitig offen hab - dann gibt's richtig Hektik
Was will ich?????????
Ich habe eine gelbe obere und untere Linie die ich verschieben kann. Ich will die beiden Linien in einem Abstand von 11 oder 16 oder 20 Punkten setzen. Bsp.: Abstand der Linien 11 Punkte - WENN:
Trade 1: Kurs kreuzt obere Linie - löst Buystop mit 0,01 Lot und einem TP 10 sowie SL 21 aus - Läuft Kurs in TP ist alles gut - wenn Kurs jedoch dreht, kommt nächster Trade
Trade 2: Kurs kreuzt untere Linie - löst Sellstop mit 0,04 Lot und einem TP 10 sowie SL 21 aus - Läuft Kurs in TP ist alles gut - wenn Kurs jedoch dreht, kommt nächster Trade
Trade 3: Kurs kreuzt obere Linie - löst Buystop mit 0,12 Lot und einem TP 10 sowie SL 21 aus - Läuft Kurs in TP ist alles gut - wenn Kurs jedoch dreht, kommt nächster Trade - ich mache noch einen 4. Trade und hedge dann ab
Habe jetzt mit diesem Prinzip seit 15 Monaten keinen Fehltrade gehabt - 5 mal mußte ich hedgen. Hab das alles immer per Hand eingegeben - aber wenn ich drei Positionen offen hab (z.B.: DAX, EURUSD, EURJPN) dann kommt ganz schnell Streß auf.
Und deshalb will ich Code 2 in Code 1 integrieren - mein Ziel: Ich will die beiden gelben Linien in einem Chart in einem Abstand von x Punkten setzen, an denen dann die Buystop bzw Sellstop Orders von Code 1 ausgelöst werden
Und wie bekomme ich die beiden gelben Linien die den Buystop bzw Sellstop auslösen sollen in diesen Code 1
Vielen Dank für Deine Hilfe und nochmals Danke für das Ostergeschenk :-)
Oldtimer507
Na klar gibt's das, das sind klassische Breakout-Systeme. Such mal nach Breakout EA (oben rechts die Lupe in der Codebase), oder mit Google mt4 breakout EA.
Die Linien die der Kurs durchbrechen soll werden halt anders berechnet (Fraktale, Vortags-Hoch,-Tief, ...) da setzt Du dann Deinen Code hinein. Da hast Du dann auch gleich das Positionsmanagement!
Um alles zu kontrollieren gibt es den Debugger (im Editor F5, eingestellt dort unter Werkzeuge => Optionen) Comment und Print!
Zusätzlich ergibt die Suche nach ChartEvent unter anderem diesen Link zu diesem Artikel: https://www.mql5.com/de/articles/689 (ist zwar für MQL5, aber viele Funktionen gibt es auch in MQL4).
Frage musst Du einen Linie ziehen? Genügen denn nicht einfach auch die Werte intern zu kennen und nur über Comment auszugeben?
Hallo Carl,
vielen Dank für Deine Tipps - haben mir echt weitergeholfen. Bin jetzt etwas weiter - werde bestimmt nochmals Deine Hilfe brauchen, denn bis zum Profi wird es bei mir nicht mehr reichen - aber icgh lerne dazu.
Deine Frage zu den Linien - ja ich brauche die beiden Linien - also die obere und untere gelbe Linie. Hintergrund: Die beiden gelben Linien sollen für Long und Short die Entrys sein - gleichzeitig will ich durch die beiden Linien auch die Range bestimmen.
Also den Abstand zwischen der oberen und unteren Linie - denn ob dieser Abstand 11 Punkte, 15 Punkte oder 20 Punkte ist - bestimmt auch wo der SL bzw TP hinkommt
Ich mache jetzt Schluß - denn morgenfrüh hab ich ein Meeting für einen längerfristigen Auftrag - muß ja schließlich das Geld was ich an der Börse verballer erstmal verdienen
Nochmals herzlichen Dank
Oldtimer507
Frohe Ostern
habe zwei Scripte die ich in einem zusammenfassen will - aber ich bekomme die nicht zusammen - also will Script 2 in Script 1 einbauen - bitte um Hilfe.
Die gelben Linien lassen sich nach oben und unten bewegen und ich möchte, dass der Buystop immer an der oberen und der Sellstop immer an der unteren ausgeführt wird
Wäre dankbar, wenn mir einer hilft, denn ich bin am verzweifeln
Übrigens - mein Nick bezieht sich nicht nur auf Autos - bin selbst ein Produkt der 50er
Script 1
SCRIPT 2