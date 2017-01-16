Signal im Markt gekauft, Fehlermeldung im Journal

Hallo Forum,

ich habe im Markt ein Signalanbieter kopiert, 20$ gezahlt und bekomme das Signal im MT4 unter meinem Konto auch angezeigt. Jedoch kommt im Journal einige Fehler und Signale werden nicht kopiert.

Vll. kein mir jemand weiterhelfen.

2017.01.06 11:18:19.880    '18069035': Signal - synchronization failed, processing of trade actions disabled
2017.01.06 11:18:19.880    '18069035': Signal - synchronization terminated, cannot copy position [#3471252 sell 0.01 CADJPYmicro at 86.160]
2017.01.06 11:18:19.880    '18069035': Signal - trade request failed [Trade is disabled]
2017.01.06 11:18:19.880    '18069035': order sell 0.01 CADJPYmicro opening at market sl: 0.000 tp: 0.000 failed [Trade is disabled]

Danke im voraus.

Lg Robert

 

Ich vermute - weil ich keine keine Signale verwende - dass unter Extras => Optionen => Experten die Option "Automatisches handeln" nicht eingeschaltet ist?

Oder es liegt an den Einstellungen für das Signal, aber dazu kann ich nichts sagen!

 
Carl Schreiber:

Ich vermute - weil ich keine keine Signale verwende - dass unter Extras => Optionen => Experten die Option "Automatisches handeln" nicht eingeschaltet ist?

Oder es liegt an den Einstellungen für das Signal, aber dazu kann ich nichts sagen!

Hallo Carl,

da habe ich alles geprüft.

Im Markt steht nun auch, Abonnement nicht erlaubt, obwohl es vom Konto gebucht wurde und mit im MT4 angezeigt wird. Habe nun den Signalgeber direkt angeschrieben. Vll hat dieser oder ein anderes Mitglied eine Idee.

LG Robert

 
Das kann auch ein Problem des Servicegebers (link?) sein - schreib an den service desk!
 
Könnte es vielleicht daran liegen, dass das entsprechende Paar bei dir nicht handelbar ist? CADJPYmicro bieten soweit ich weiß nicht alle Broker an?
 
Thomas Werra:
Könnte es vielleicht daran liegen, dass das entsprechende Paar bei dir nicht handelbar ist? CADJPYmicro bieten soweit ich weiß nicht alle Broker an?

Broker vom Signalgeber und meiner ist gleich, auch wird micro angeboten.

ServiceDesk habe ich angeschrieben.

 

"2017.01.06 11:18:19.880 '18069035': Signal - trade request failed [Trade is disabled]"

Und dieser Schalter ist grün?


 
Nach meiner neuesten Information sind die MT4-Plattformen von allen deutschen Brokern davon betroffen. Man kann darf keine Signale mehr empfangen. Das ganze geht wohl zurück auf eine Regulierung der BAFIN - zum Schutz der Anleger... Hat jemand weitere Infos darüber? Mir wurde es von meinem Broker (Q-Trade) so mitgeteilt.
 

Davon hab ich noch nichts gehört.

 

Ein Blick in https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/FinTech/Signalgebung/signalgebung_node.html 

 

sagt kurz überflogen nicht das es verboten ist.

 

Sondern Erlaubnispflichtig . Was wiederum ein gewissen Grad an "Fähigkeit" dem Broker abverlangt.

Hi, meine Info war nicht ganz zutreffend. Es liegt nicht an der BAFIN, sondern an der britischen FCA. Soweit ich es verstehe, steht wohl deren Grundsatzentscheidung zur Handhabung von Signalen noch aus, mein Broker hat aber vielleicht aus vorauseilendem Gehorsam das Abonnieren von Signalen unmöglich gemacht - heißt: Der "Signale"-Reiter ist verschwunden, sobald ich den MT4 bei meinem Broker (QTrade, Affiliate der britischen Active Trades) einlogge.
 

Na dann , worauf wartest du ? 

 

Broker wechsel stet an oder ein neuer muss her :-) andere Länder haben auch schöne Broker

Ländergesetze werden durch das Inet von innen ausgehöhlt  . Stand 2017 ca 25 Jahre nach der Geburt ........:-)

