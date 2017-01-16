Signal im Markt gekauft, Fehlermeldung im Journal
Ich vermute - weil ich keine keine Signale verwende - dass unter Extras => Optionen => Experten die Option "Automatisches handeln" nicht eingeschaltet ist?
Oder es liegt an den Einstellungen für das Signal, aber dazu kann ich nichts sagen!
Hallo Carl,
da habe ich alles geprüft.
Im Markt steht nun auch, Abonnement nicht erlaubt, obwohl es vom Konto gebucht wurde und mit im MT4 angezeigt wird. Habe nun den Signalgeber direkt angeschrieben. Vll hat dieser oder ein anderes Mitglied eine Idee.
LG Robert
Könnte es vielleicht daran liegen, dass das entsprechende Paar bei dir nicht handelbar ist? CADJPYmicro bieten soweit ich weiß nicht alle Broker an?
Broker vom Signalgeber und meiner ist gleich, auch wird micro angeboten.
ServiceDesk habe ich angeschrieben.
Davon hab ich noch nichts gehört.
Ein Blick in https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/FinTech/Signalgebung/signalgebung_node.html
sagt kurz überflogen nicht das es verboten ist.
Sondern Erlaubnispflichtig . Was wiederum ein gewissen Grad an "Fähigkeit" dem Broker abverlangt.
- www.bafin.de
Na dann , worauf wartest du ?
Broker wechsel stet an oder ein neuer muss her :-) andere Länder haben auch schöne Broker
Ländergesetze werden durch das Inet von innen ausgehöhlt . Stand 2017 ca 25 Jahre nach der Geburt ........:-)
Hallo Forum,
ich habe im Markt ein Signalanbieter kopiert, 20$ gezahlt und bekomme das Signal im MT4 unter meinem Konto auch angezeigt. Jedoch kommt im Journal einige Fehler und Signale werden nicht kopiert.
Vll. kein mir jemand weiterhelfen.2017.01.06 11:18:19.880 '18069035': Signal - synchronization failed, processing of trade actions disabled
2017.01.06 11:18:19.880 '18069035': Signal - synchronization terminated, cannot copy position [#3471252 sell 0.01 CADJPYmicro at 86.160]
2017.01.06 11:18:19.880 '18069035': Signal - trade request failed [Trade is disabled]
2017.01.06 11:18:19.880 '18069035': order sell 0.01 CADJPYmicro opening at market sl: 0.000 tp: 0.000 failed [Trade is disabled]
Danke im voraus.
Lg Robert