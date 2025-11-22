Handelspanel – So eröffnen Sie eine Order mit einem festgelegten Risiko

Wie kann man handeln und dabei ein festgelegtes Risikoniveau einhalten und wie kann man Orders eröffnen, ohne Zeit mit der Berechnung des Volumens zu verschwenden?

Beispielsweise müssen Sie bei jedem Trade 2 % Ihres Guthabens riskieren.

1️⃣ Wählen Sie die Berechnungsmethode „SL % des Saldos“,

2️⃣ Stellen Sie das Eingabefeld auf 2 % ein.

✅ Fertig! Das Panel passt nun automatisch das Volumen jedes Trades an, sodass der Verlust bei einer durch einen Stop-Loss geschlossenen Position 2 % des Kontostands beträgt.