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Indra Yugi

Buster BTC Vantage

Indra Yugi
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交易:
480
盈利交易:
408 (85.00%)
亏损交易:
72 (15.00%)
最好交易:
87.75 USD
最差交易:
-137.57 USD
毛利:
5 291.05 USD (2 998 206 pips)
毛利亏损:
-3 289.12 USD (1 741 411 pips)
最大连续赢利:
31 (372.65 USD)
最大连续盈利:
409.56 USD (19)
夏普比率:
0.15
交易活动:
17.80%
最大入金加载:
2.86%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
4.08
长期交易:
244 (50.83%)
短期交易:
236 (49.17%)
利润因子:
1.61
预期回报:
4.17 USD
平均利润:
12.97 USD
平均损失:
-45.68 USD
最大连续失误:
4 (-111.36 USD)
最大连续亏损:
-193.23 USD (2)
每月增长:
-17.48%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
82.10 USD
最大值:
490.76 USD (14.28%)
相对跌幅:
结余:
24.37% (490.76 USD)
净值:
5.34% (89.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 469
XAUUSD 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 2K
XAUUSD -19
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 1.3M
XAUUSD -939
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
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最好交易: +87.75 USD
最差交易: -138 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +372.65 USD
最大连续亏损: -111.36 USD

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2026.08.05 07:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.28 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.27 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 10:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 14:32
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