- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
480
盈利交易:
408 (85.00%)
亏损交易:
72 (15.00%)
最好交易:
87.75 USD
最差交易:
-137.57 USD
毛利:
5 291.05 USD (2 998 206 pips)
毛利亏损:
-3 289.12 USD (1 741 411 pips)
最大连续赢利:
31 (372.65 USD)
最大连续盈利:
409.56 USD (19)
夏普比率:
0.15
交易活动:
17.80%
最大入金加载:
2.86%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
4.08
长期交易:
244 (50.83%)
短期交易:
236 (49.17%)
利润因子:
1.61
预期回报:
4.17 USD
平均利润:
12.97 USD
平均损失:
-45.68 USD
最大连续失误:
4 (-111.36 USD)
最大连续亏损:
-193.23 USD (2)
每月增长:
-17.48%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
82.10 USD
最大值:
490.76 USD (14.28%)
相对跌幅:
结余:
24.37% (490.76 USD)
净值:
5.34% (89.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|469
|XAUUSD
|11
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|2K
|XAUUSD
|-19
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.3M
|XAUUSD
|-939
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +87.75 USD
最差交易: -138 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +372.65 USD
最大连续亏损: -111.36 USD
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
220%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
26
97%
480
85%
18%
1.60
4.17
USD
USD
24%
1:500