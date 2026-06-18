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Сигналы / MetaTrader 5 / Buster BTC Vantage
Indra Yugi

Buster BTC Vantage

Indra Yugi
Indra Yugi

Indra Yugi

3.5 (6)
4 продукта 5 сигналов
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2026 230%
VantageMarkets-Live 19
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
473
Прибыльных трейдов:
404 (85.41%)
Убыточных трейдов:
69 (14.59%)
Лучший трейд:
87.75 USD
Худший трейд:
-137.57 USD
Общая прибыль:
5 255.27 USD (2 974 357 pips)
Общий убыток:
-3 205.21 USD (1 685 474 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (372.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
409.56 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
20.20%
Макс. загрузка депозита:
2.86%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
4.18
Длинных трейдов:
241 (50.95%)
Коротких трейдов:
232 (49.05%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
4.33 USD
Средняя прибыль:
13.01 USD
Средний убыток:
-46.45 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-111.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.23 USD (2)
Прирост в месяц:
-18.88%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.10 USD
Максимальная:
490.76 USD (14.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.37% (490.76 USD)
По эквити:
5.34% (89.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 462
XAUUSD 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 2.1K
XAUUSD -19
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.3M
XAUUSD -939
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +87.75 USD
Худший трейд: -138 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +372.65 USD
Макс. убыток в серии: -111.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26
0.00 × 8
Exness-MT5Real12
0.00 × 40
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
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Нет отзывов
2026.08.05 07:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.28 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.27 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 10:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Buster BTC Vantage
3000 USD в месяц
230%
0
0
USD
1.5K
USD
25
98%
473
85%
20%
1.63
4.33
USD
24%
1:500
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