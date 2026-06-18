- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
473
Прибыльных трейдов:
404 (85.41%)
Убыточных трейдов:
69 (14.59%)
Лучший трейд:
87.75 USD
Худший трейд:
-137.57 USD
Общая прибыль:
5 255.27 USD (2 974 357 pips)
Общий убыток:
-3 205.21 USD (1 685 474 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (372.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
409.56 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
20.20%
Макс. загрузка депозита:
2.86%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
4.18
Длинных трейдов:
241 (50.95%)
Коротких трейдов:
232 (49.05%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
4.33 USD
Средняя прибыль:
13.01 USD
Средний убыток:
-46.45 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-111.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.23 USD (2)
Прирост в месяц:
-18.88%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.10 USD
Максимальная:
490.76 USD (14.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.37% (490.76 USD)
По эквити:
5.34% (89.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|462
|XAUUSD
|11
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-19
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.3M
|XAUUSD
|-939
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +87.75 USD
Худший трейд: -138 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +372.65 USD
Макс. убыток в серии: -111.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 40
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
230%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
25
98%
473
85%
20%
1.63
4.33
USD
USD
24%
1:500