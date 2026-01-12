- 成长
交易:
14
盈利交易:
14 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.43 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
9.49 USD (1 067 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
14 (9.49 USD)
最大连续盈利:
9.49 USD (14)
夏普比率:
1.11
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
45 秒
采收率:
0.00
长期交易:
14 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.68 USD
平均利润:
0.68 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|9
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.43 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +9.49 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
EA Infinity Gold signal
