信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Putra lawu
Edy Nuryanto Nuryanto

Putra lawu

Edy Nuryanto Nuryanto
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -7%
Headway-Real
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
29
盈利交易:
8 (27.58%)
亏损交易:
21 (72.41%)
最好交易:
25.23 USD
最差交易:
-17.43 USD
毛利:
188.52 USD (6 284 pips)
毛利亏损:
-261.57 USD (8 711 pips)
最大连续赢利:
3 (68.40 USD)
最大连续盈利:
68.40 USD (3)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
11.41%
最大入金加载:
3.82%
最近交易:
37 几分钟前
每周交易:
29
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
-0.52
长期交易:
17 (58.62%)
短期交易:
12 (41.38%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-2.52 USD
平均利润:
23.57 USD
平均损失:
-12.46 USD
最大连续失误:
11 (-139.98 USD)
最大连续亏损:
-139.98 USD (11)
每月增长:
-7.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
118.65 USD
最大值:
139.98 USD (13.71%)
相对跌幅:
结余:
13.71% (139.98 USD)
净值:
1.15% (10.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -73
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +25.23 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +68.40 USD
最大连续亏损: -139.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
没有评论
2025.12.23 20:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 20:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 19:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 19:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 18:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 14:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 11:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 11:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 10:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 09:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 09:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 08:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 08:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 06:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 06:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 06:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载