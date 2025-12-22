- 成长
交易:
29
盈利交易:
8 (27.58%)
亏损交易:
21 (72.41%)
最好交易:
25.23 USD
最差交易:
-17.43 USD
毛利:
188.52 USD (6 284 pips)
毛利亏损:
-261.57 USD (8 711 pips)
最大连续赢利:
3 (68.40 USD)
最大连续盈利:
68.40 USD (3)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
11.41%
最大入金加载:
3.82%
最近交易:
37 几分钟前
每周交易:
29
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
-0.52
长期交易:
17 (58.62%)
短期交易:
12 (41.38%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-2.52 USD
平均利润:
23.57 USD
平均损失:
-12.46 USD
最大连续失误:
11 (-139.98 USD)
最大连续亏损:
-139.98 USD (11)
每月增长:
-7.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
118.65 USD
最大值:
139.98 USD (13.71%)
相对跌幅:
结余:
13.71% (139.98 USD)
净值:
1.15% (10.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-73
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.23 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +68.40 USD
最大连续亏损: -139.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
没有评论
