- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
6 (24.00%)
Убыточных трейдов:
19 (76.00%)
Лучший трейд:
25.23 USD
Худший трейд:
-17.43 USD
Общая прибыль:
143.88 USD (4 796 pips)
Общий убыток:
-238.77 USD (7 951 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (49.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.14 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.24
Торговая активность:
22.83%
Макс. загрузка депозита:
3.82%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
14 (56.00%)
Коротких трейдов:
11 (44.00%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-3.80 USD
Средняя прибыль:
23.98 USD
Средний убыток:
-12.57 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-139.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.98 USD (11)
Прирост в месяц:
-9.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
118.65 USD
Максимальная:
139.98 USD (13.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.71% (139.98 USD)
По эквити:
1.15% (10.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-95
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.23 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +49.14 USD
Макс. убыток в серии: -139.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
905
USD
USD
1
100%
25
24%
23%
0.60
-3.80
USD
USD
14%
1:400