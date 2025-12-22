- Wachstum
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
14 (26.92%)
Verlusttrades:
38 (73.08%)
Bester Trade:
25.23 USD
Schlechtester Trade:
-17.43 USD
Bruttoprofit:
333.00 USD (11 097 pips)
Bruttoverlust:
-471.72 USD (15 705 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (68.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.40 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.16
Trading-Aktivität:
14.19%
Max deposit load:
3.96%
Letzter Trade:
56 Minuten
Trades pro Woche:
52
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.75
Long-Positionen:
26 (50.00%)
Short-Positionen:
26 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.71
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-139.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-139.98 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-13.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
162.78 USD
Maximaler:
184.11 USD (18.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.03% (184.11 USD)
Kapital:
1.23% (10.89 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-139
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +25.23 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -139.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Keine Bewertungen
