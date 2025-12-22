- Crescimento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
11 (26.19%)
Negociações com perda:
31 (73.81%)
Melhor negociação:
25.23 USD
Pior negociação:
-17.43 USD
Lucro bruto:
260.40 USD (8 679 pips)
Perda bruta:
-386.85 USD (12 880 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (68.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.40 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.18
Atividade de negociação:
14.19%
Depósito máximo carregado:
3.88%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
-0.86
Negociações longas:
23 (54.76%)
Negociações curtas:
19 (45.24%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-3.01 USD
Lucro médio:
23.67 USD
Perda média:
-12.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-139.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-139.98 USD (11)
Crescimento mensal:
-12.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
126.45 USD
Máximo:
147.78 USD (14.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.47% (147.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.23% (10.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-126
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Sem comentários
