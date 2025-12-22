- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
11 (26.19%)
損失トレード:
31 (73.81%)
ベストトレード:
25.23 USD
最悪のトレード:
-17.43 USD
総利益:
260.40 USD (8 679 pips)
総損失:
-386.85 USD (12 880 pips)
最大連続の勝ち:
3 (68.40 USD)
最大連続利益:
68.40 USD (3)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
14.19%
最大入金額:
3.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
-0.86
長いトレード:
23 (54.76%)
短いトレード:
19 (45.24%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-3.01 USD
平均利益:
23.67 USD
平均損失:
-12.48 USD
最大連続の負け:
11 (-139.98 USD)
最大連続損失:
-139.98 USD (11)
月間成長:
-12.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
126.45 USD
最大の:
147.78 USD (14.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.47% (147.78 USD)
エクイティによる:
1.23% (10.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-126
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
