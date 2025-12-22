- 자본
- 축소
트레이드:
109
이익 거래:
42 (38.53%)
손실 거래:
67 (61.47%)
최고의 거래:
25.44 USD
최악의 거래:
-17.43 USD
총 수익:
741.90 USD (24 709 pips)
총 손실:
-815.01 USD (27 133 pips)
연속 최대 이익:
6 (66.15 USD)
연속 최대 이익:
72.72 USD (4)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
19.53%
최대 입금량:
3.96%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
30 분
회복 요인:
-0.40
롱(주식매수):
51 (46.79%)
숏(주식차입매도):
58 (53.21%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.67 USD
평균 이익:
17.66 USD
평균 손실:
-12.16 USD
연속 최대 손실:
11 (-139.98 USD)
연속 최대 손실:
-139.98 USD (11)
월별 성장률:
-7.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
162.78 USD
최대한의:
184.11 USD (18.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.03% (184.11 USD)
자본금별:
1.32% (12.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-73
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.44 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +66.15 USD
연속 최대 손실: -139.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
927
USD
USD
3
100%
109
38%
20%
0.91
-0.67
USD
USD
18%
1:400