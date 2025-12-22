- Incremento
Total de Trades:
42
Transacciones Rentables:
11 (26.19%)
Transacciones Irrentables:
31 (73.81%)
Mejor transacción:
25.23 USD
Peor transacción:
-17.43 USD
Beneficio Bruto:
260.40 USD (8 679 pips)
Pérdidas Brutas:
-386.85 USD (12 880 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (68.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.40 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Actividad comercial:
14.19%
Carga máxima del depósito:
3.88%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
-0.86
Transacciones Largas:
23 (54.76%)
Transacciones Cortas:
19 (45.24%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-3.01 USD
Beneficio medio:
23.67 USD
Pérdidas medias:
-12.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-139.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-139.98 USD (11)
Crecimiento al mes:
-12.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
126.45 USD
Máxima:
147.78 USD (14.47%)
Reducción relativa:
De balance:
14.47% (147.78 USD)
De fondos:
1.23% (10.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-126
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +25.23 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +68.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -139.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-13%
0
0
USD
USD
874
USD
USD
1
100%
42
26%
14%
0.67
-3.01
USD
USD
14%
1:400