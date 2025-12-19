- 成长
交易:
120
盈利交易:
59 (49.16%)
亏损交易:
61 (50.83%)
最好交易:
491.04 USD
最差交易:
-179.46 USD
毛利:
3 652.91 USD (12 690 pips)
毛利亏损:
-2 866.17 USD (15 377 pips)
最大连续赢利:
5 (214.10 USD)
最大连续盈利:
622.80 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
1.00%
最大入金加载:
20.53%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
1.57
长期交易:
68 (56.67%)
短期交易:
52 (43.33%)
利润因子:
1.27
预期回报:
6.56 USD
平均利润:
61.91 USD
平均损失:
-46.99 USD
最大连续失误:
4 (-164.90 USD)
最大连续亏损:
-344.52 USD (3)
每月增长:
18.79%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
241.82 USD
最大值:
500.58 USD (40.58%)
相对跌幅:
结余:
13.17% (263.70 USD)
净值:
1.08% (71.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|787
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +491.04 USD
最差交易: -179 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +214.10 USD
最大连续亏损: -164.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
