Anand Omprakash Pandharpatte

Breakout Scalper

Anand Omprakash Pandharpatte
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
120
Gewinntrades:
59 (49.16%)
Verlusttrades:
61 (50.83%)
Bester Trade:
491.04 USD
Schlechtester Trade:
-179.46 USD
Bruttoprofit:
3 652.91 USD (12 690 pips)
Bruttoverlust:
-2 866.17 USD (15 377 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (214.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
622.80 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
1.00%
Max deposit load:
20.53%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
1.57
Long-Positionen:
68 (56.67%)
Short-Positionen:
52 (43.33%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
6.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-46.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-164.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-344.52 USD (3)
Wachstum pro Monat :
18.79%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
241.82 USD
Maximaler:
500.58 USD (40.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.17% (263.70 USD)
Kapital:
1.08% (71.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 787
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +491.04 USD
Schlechtester Trade: -179 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +214.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -164.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.28 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
