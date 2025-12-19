- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
120
利益トレード:
59 (49.16%)
損失トレード:
61 (50.83%)
ベストトレード:
491.04 USD
最悪のトレード:
-179.46 USD
総利益:
3 652.91 USD (12 690 pips)
総損失:
-2 866.17 USD (15 377 pips)
最大連続の勝ち:
5 (214.10 USD)
最大連続利益:
622.80 USD (4)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
1.00%
最大入金額:
20.53%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
1.57
長いトレード:
68 (56.67%)
短いトレード:
52 (43.33%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
6.56 USD
平均利益:
61.91 USD
平均損失:
-46.99 USD
最大連続の負け:
4 (-164.90 USD)
最大連続損失:
-344.52 USD (3)
月間成長:
18.79%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
241.82 USD
最大の:
500.58 USD (40.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.17% (263.70 USD)
エクイティによる:
1.08% (71.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|787
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
