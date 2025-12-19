СигналыРазделы
Anand Omprakash Pandharpatte

Breakout Scalper

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 18%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
59 (49.16%)
Убыточных трейдов:
61 (50.83%)
Лучший трейд:
491.04 USD
Худший трейд:
-179.46 USD
Общая прибыль:
3 652.91 USD (12 690 pips)
Общий убыток:
-2 866.17 USD (15 377 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (214.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
622.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
1.00%
Макс. загрузка депозита:
20.53%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
1.57
Длинных трейдов:
68 (56.67%)
Коротких трейдов:
52 (43.33%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
6.56 USD
Средняя прибыль:
61.91 USD
Средний убыток:
-46.99 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-164.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-344.52 USD (3)
Прирост в месяц:
18.79%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
241.82 USD
Максимальная:
500.58 USD (40.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.17% (263.70 USD)
По эквити:
1.08% (71.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 787
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +491.04 USD
Худший трейд: -179 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +214.10 USD
Макс. убыток в серии: -164.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.28 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.