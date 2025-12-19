- Прирост
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
59 (49.16%)
Убыточных трейдов:
61 (50.83%)
Лучший трейд:
491.04 USD
Худший трейд:
-179.46 USD
Общая прибыль:
3 652.91 USD (12 690 pips)
Общий убыток:
-2 866.17 USD (15 377 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (214.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
622.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
1.00%
Макс. загрузка депозита:
20.53%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
1.57
Длинных трейдов:
68 (56.67%)
Коротких трейдов:
52 (43.33%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
6.56 USD
Средняя прибыль:
61.91 USD
Средний убыток:
-46.99 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-164.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-344.52 USD (3)
Прирост в месяц:
18.79%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
241.82 USD
Максимальная:
500.58 USD (40.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.17% (263.70 USD)
По эквити:
1.08% (71.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|787
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
