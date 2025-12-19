SinaisSeções
Anand Omprakash Pandharpatte

Breakout Scalper

0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 18%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
59 (49.16%)
Negociações com perda:
61 (50.83%)
Melhor negociação:
491.04 USD
Pior negociação:
-179.46 USD
Lucro bruto:
3 652.91 USD (12 690 pips)
Perda bruta:
-2 866.17 USD (15 377 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (214.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
622.80 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
1.00%
Depósito máximo carregado:
20.53%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
1.57
Negociações longas:
68 (56.67%)
Negociações curtas:
52 (43.33%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
6.56 USD
Lucro médio:
61.91 USD
Perda média:
-46.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-164.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-344.52 USD (3)
Crescimento mensal:
18.79%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
241.82 USD
Máximo:
500.58 USD (40.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.17% (263.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.08% (71.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 787
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +491.04 USD
Pior negociação: -179 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +214.10 USD
Máxima perda consecutiva: -164.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.28 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
