- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
59 (49.16%)
Negociações com perda:
61 (50.83%)
Melhor negociação:
491.04 USD
Pior negociação:
-179.46 USD
Lucro bruto:
3 652.91 USD (12 690 pips)
Perda bruta:
-2 866.17 USD (15 377 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (214.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
622.80 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
1.00%
Depósito máximo carregado:
20.53%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
1.57
Negociações longas:
68 (56.67%)
Negociações curtas:
52 (43.33%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
6.56 USD
Lucro médio:
61.91 USD
Perda média:
-46.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-164.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-344.52 USD (3)
Crescimento mensal:
18.79%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
241.82 USD
Máximo:
500.58 USD (40.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.17% (263.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.08% (71.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|787
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
18%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
5
96%
120
49%
1%
1.27
6.56
USD
USD
13%
1:500