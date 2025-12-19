시그널섹션
Anand Omprakash Pandharpatte

Breakout Scalper

0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 18%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
139
이익 거래:
70 (50.35%)
손실 거래:
69 (49.64%)
최고의 거래:
491.04 USD
최악의 거래:
-242.88 USD
총 수익:
4 560.62 USD (15 333 pips)
총 손실:
-3 763.23 USD (17 239 pips)
연속 최대 이익:
5 (214.10 USD)
연속 최대 이익:
622.80 USD (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
1.00%
최대 입금량:
20.53%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
2 분
회복 요인:
1.45
롱(주식매수):
79 (56.83%)
숏(주식차입매도):
60 (43.17%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
5.74 USD
평균 이익:
65.15 USD
평균 손실:
-54.54 USD
연속 최대 손실:
4 (-164.90 USD)
연속 최대 손실:
-381.48 USD (3)
월별 성장률:
19.58%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
241.82 USD
최대한의:
551.56 USD (44.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.17% (263.70 USD)
자본금별:
1.08% (71.64 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 797
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ -1.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +491.04 USD
최악의 거래: -243 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +214.10 USD
연속 최대 손실: -164.90 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 11:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 01:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 02:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
