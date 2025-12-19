- 자본
트레이드:
139
이익 거래:
70 (50.35%)
손실 거래:
69 (49.64%)
최고의 거래:
491.04 USD
최악의 거래:
-242.88 USD
총 수익:
4 560.62 USD (15 333 pips)
총 손실:
-3 763.23 USD (17 239 pips)
연속 최대 이익:
5 (214.10 USD)
연속 최대 이익:
622.80 USD (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
1.00%
최대 입금량:
20.53%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
2 분
회복 요인:
1.45
롱(주식매수):
79 (56.83%)
숏(주식차입매도):
60 (43.17%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
5.74 USD
평균 이익:
65.15 USD
평균 손실:
-54.54 USD
연속 최대 손실:
4 (-164.90 USD)
연속 최대 손실:
-381.48 USD (3)
월별 성장률:
19.58%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
241.82 USD
최대한의:
551.56 USD (44.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.17% (263.70 USD)
자본금별:
1.08% (71.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|797
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|-1.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
