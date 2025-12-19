SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Breakout Scalper
Anand Omprakash Pandharpatte

Breakout Scalper

Anand Omprakash Pandharpatte
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 18%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
120
Transacciones Rentables:
59 (49.16%)
Transacciones Irrentables:
61 (50.83%)
Mejor transacción:
491.04 USD
Peor transacción:
-179.46 USD
Beneficio Bruto:
3 652.91 USD (12 690 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 866.17 USD (15 377 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (214.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
622.80 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
1.00%
Carga máxima del depósito:
20.53%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
1.57
Transacciones Largas:
68 (56.67%)
Transacciones Cortas:
52 (43.33%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
6.56 USD
Beneficio medio:
61.91 USD
Pérdidas medias:
-46.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-164.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-344.52 USD (3)
Crecimiento al mes:
18.79%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
241.82 USD
Máxima:
500.58 USD (40.58%)
Reducción relativa:
De balance:
13.17% (263.70 USD)
De fondos:
1.08% (71.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 787
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +491.04 USD
Peor transacción: -179 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +214.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -164.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.28 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
