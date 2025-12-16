- 成长
交易:
2 639
盈利交易:
1 683 (63.77%)
亏损交易:
956 (36.23%)
最好交易:
176.11 USD
最差交易:
-91.18 USD
毛利:
15 896.38 USD (15 165 855 pips)
毛利亏损:
-14 919.60 USD (15 266 195 pips)
最大连续赢利:
36 (17.31 USD)
最大连续盈利:
995.72 USD (26)
夏普比率:
0.02
交易活动:
77.21%
最大入金加载:
27.27%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
357
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.48
长期交易:
1 335 (50.59%)
短期交易:
1 304 (49.41%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.37 USD
平均利润:
9.45 USD
平均损失:
-15.61 USD
最大连续失误:
68 (-2.03 USD)
最大连续亏损:
-841.52 USD (12)
每月增长:
11.59%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
241.54 USD
最大值:
2 033.68 USD (53.63%)
相对跌幅:
结余:
45.33% (2 033.68 USD)
净值:
41.65% (903.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|2500
|XAUUSD
|139
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|208
|XAUUSD
|769
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|-258K
|XAUUSD
|158K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +176.11 USD
最差交易: -91 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +17.31 USD
最大连续亏损: -2.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
US100 Steady Growth
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes.
No martingale, no grid, no averaging.
Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
