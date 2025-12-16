信号部分
信号 / MetaTrader 5 / US100 development growth
Yang Hu

US100 development growth

Yang Hu
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 200 USD per 
增长自 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 639
盈利交易:
1 683 (63.77%)
亏损交易:
956 (36.23%)
最好交易:
176.11 USD
最差交易:
-91.18 USD
毛利:
15 896.38 USD (15 165 855 pips)
毛利亏损:
-14 919.60 USD (15 266 195 pips)
最大连续赢利:
36 (17.31 USD)
最大连续盈利:
995.72 USD (26)
夏普比率:
0.02
交易活动:
77.21%
最大入金加载:
27.27%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
357
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.48
长期交易:
1 335 (50.59%)
短期交易:
1 304 (49.41%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.37 USD
平均利润:
9.45 USD
平均损失:
-15.61 USD
最大连续失误:
68 (-2.03 USD)
最大连续亏损:
-841.52 USD (12)
每月增长:
11.59%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
241.54 USD
最大值:
2 033.68 USD (53.63%)
相对跌幅:
结余:
45.33% (2 033.68 USD)
净值:
41.65% (903.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTEC 2500
XAUUSD 139
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTEC 208
XAUUSD 769
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTEC -258K
XAUUSD 158K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +176.11 USD
最差交易: -91 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +17.31 USD
最大连续亏损: -2.03 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
44.70 × 165
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
US100 Steady Growth


This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes.

No martingale, no grid, no averaging.

Trend + volatility filters aim for steady day-to-day

2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
