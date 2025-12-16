シグナルセクション
Yang Hu

US100 development growth

Yang Hu
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  200  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 661
利益トレード:
1 689 (63.47%)
損失トレード:
972 (36.53%)
ベストトレード:
176.11 USD
最悪のトレード:
-91.18 USD
総利益:
16 330.14 USD (15 252 601 pips)
総損失:
-15 608.45 USD (15 403 954 pips)
最大連続の勝ち:
36 (17.31 USD)
最大連続利益:
995.72 USD (26)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
79.70%
最大入金額:
27.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
354
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.35
長いトレード:
1 345 (50.54%)
短いトレード:
1 316 (49.46%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.27 USD
平均利益:
9.67 USD
平均損失:
-16.06 USD
最大連続の負け:
68 (-2.03 USD)
最大連続損失:
-841.52 USD (12)
月間成長:
7.80%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
241.54 USD
最大の:
2 033.68 USD (53.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.33% (2 033.68 USD)
エクイティによる:
41.65% (903.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USTEC 2500
XAUUSD 161
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USTEC 208
XAUUSD 514
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USTEC -258K
XAUUSD 107K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +176.11 USD
最悪のトレード: -91 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +17.31 USD
最大連続損失: -2.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
49.61 × 175
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
US100 Steady Growth


This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes.

No martingale, no grid, no averaging.

Trend + volatility filters aim for steady day-to-day

レビューなし
2025.12.26 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
