- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 661
利益トレード:
1 689 (63.47%)
損失トレード:
972 (36.53%)
ベストトレード:
176.11 USD
最悪のトレード:
-91.18 USD
総利益:
16 330.14 USD (15 252 601 pips)
総損失:
-15 608.45 USD (15 403 954 pips)
最大連続の勝ち:
36 (17.31 USD)
最大連続利益:
995.72 USD (26)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
79.70%
最大入金額:
27.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
354
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.35
長いトレード:
1 345 (50.54%)
短いトレード:
1 316 (49.46%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.27 USD
平均利益:
9.67 USD
平均損失:
-16.06 USD
最大連続の負け:
68 (-2.03 USD)
最大連続損失:
-841.52 USD (12)
月間成長:
7.80%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
241.54 USD
最大の:
2 033.68 USD (53.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.33% (2 033.68 USD)
エクイティによる:
41.65% (903.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTEC
|2500
|XAUUSD
|161
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTEC
|208
|XAUUSD
|514
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTEC
|-258K
|XAUUSD
|107K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +176.11 USD
最悪のトレード: -91 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +17.31 USD
最大連続損失: -2.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|49.61 × 175
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
US100 Steady Growth
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes.
No martingale, no grid, no averaging.
Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
レビューなし
