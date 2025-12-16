SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / US100 development growth
Yang Hu

US100 development growth

Yang Hu
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 661
Negociações com lucro:
1 689 (63.47%)
Negociações com perda:
972 (36.53%)
Melhor negociação:
176.11 USD
Pior negociação:
-91.18 USD
Lucro bruto:
16 330.14 USD (15 252 601 pips)
Perda bruta:
-15 608.45 USD (15 403 954 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (17.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
995.72 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
79.70%
Depósito máximo carregado:
27.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
354
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.35
Negociações longas:
1 345 (50.54%)
Negociações curtas:
1 316 (49.46%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.27 USD
Lucro médio:
9.67 USD
Perda média:
-16.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
68 (-2.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-841.52 USD (12)
Crescimento mensal:
7.80%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
241.54 USD
Máximo:
2 033.68 USD (53.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.33% (2 033.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.65% (903.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USTEC 2500
XAUUSD 161
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USTEC 208
XAUUSD 514
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USTEC -258K
XAUUSD 107K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +176.11 USD
Pior negociação: -91 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +17.31 USD
Máxima perda consecutiva: -2.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
49.61 × 175
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
US100 Steady Growth


This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes.

No martingale, no grid, no averaging.

Trend + volatility filters aim for steady day-to-day

2025.12.26 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
US100 development growth
200 USD por mês
14%
0
0
USD
11K
USD
5
93%
2 661
63%
80%
1.04
0.27
USD
45%
1:200
