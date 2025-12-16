- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 661
Negociações com lucro:
1 689 (63.47%)
Negociações com perda:
972 (36.53%)
Melhor negociação:
176.11 USD
Pior negociação:
-91.18 USD
Lucro bruto:
16 330.14 USD (15 252 601 pips)
Perda bruta:
-15 608.45 USD (15 403 954 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (17.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
995.72 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
79.70%
Depósito máximo carregado:
27.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
354
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.35
Negociações longas:
1 345 (50.54%)
Negociações curtas:
1 316 (49.46%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.27 USD
Lucro médio:
9.67 USD
Perda média:
-16.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
68 (-2.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-841.52 USD (12)
Crescimento mensal:
7.80%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
241.54 USD
Máximo:
2 033.68 USD (53.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.33% (2 033.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.65% (903.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC
|2500
|XAUUSD
|161
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC
|208
|XAUUSD
|514
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC
|-258K
|XAUUSD
|107K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +176.11 USD
Pior negociação: -91 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +17.31 USD
Máxima perda consecutiva: -2.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|49.61 × 175
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
US100 Steady Growth
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes.
No martingale, no grid, no averaging.
Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
200 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
5
93%
2 661
63%
80%
1.04
0.27
USD
USD
45%
1:200