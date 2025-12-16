SignaleKategorien
Yang Hu

US100 development growth

Yang Hu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 758
Gewinntrades:
1 732 (62.79%)
Verlusttrades:
1 026 (37.20%)
Bester Trade:
176.11 USD
Schlechtester Trade:
-91.18 USD
Bruttoprofit:
17 403.46 USD (15 625 979 pips)
Bruttoverlust:
-17 390.56 USD (16 009 878 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (17.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
995.72 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
81.03%
Max deposit load:
27.27%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
375
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
1 388 (50.33%)
Short-Positionen:
1 370 (49.67%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
68 (-2.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-841.52 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-0.08%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
241.54 USD
Maximaler:
2 033.68 USD (53.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.33% (2 033.68 USD)
Kapital:
41.65% (903.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTEC 2546
XAUUSD 212
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTEC 218
XAUUSD -205
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTEC -337K
XAUUSD -47K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +176.11 USD
Schlechtester Trade: -91 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
50.64 × 177
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
US100 Steady Growth


This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes.

No martingale, no grid, no averaging.

Trend + volatility filters aim for steady day-to-day

Keine Bewertungen
2025.12.26 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
US100 development growth
200 USD pro Monat
6%
0
0
USD
9.9K
USD
5
91%
2 758
62%
81%
1.00
0.00
USD
45%
1:200
