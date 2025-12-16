- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 758
Gewinntrades:
1 732 (62.79%)
Verlusttrades:
1 026 (37.20%)
Bester Trade:
176.11 USD
Schlechtester Trade:
-91.18 USD
Bruttoprofit:
17 403.46 USD (15 625 979 pips)
Bruttoverlust:
-17 390.56 USD (16 009 878 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (17.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
995.72 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
81.03%
Max deposit load:
27.27%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
375
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
1 388 (50.33%)
Short-Positionen:
1 370 (49.67%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
68 (-2.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-841.52 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-0.08%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
241.54 USD
Maximaler:
2 033.68 USD (53.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.33% (2 033.68 USD)
Kapital:
41.65% (903.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTEC
|2546
|XAUUSD
|212
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTEC
|218
|XAUUSD
|-205
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTEC
|-337K
|XAUUSD
|-47K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|50.64 × 177
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
US100 Steady Growth
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes.
No martingale, no grid, no averaging.
Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
200 USD pro Monat
6%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
5
91%
2 758
62%
81%
1.00
0.00
USD
USD
45%
1:200