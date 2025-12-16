- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 599
Прибыльных трейдов:
1 668 (64.17%)
Убыточных трейдов:
931 (35.82%)
Лучший трейд:
176.11 USD
Худший трейд:
-91.18 USD
Общая прибыль:
15 528.65 USD (14 961 558 pips)
Общий убыток:
-14 302.92 USD (14 900 778 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (17.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
995.72 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
72.39%
Макс. загрузка депозита:
27.27%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
325
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
1 311 (50.44%)
Коротких трейдов:
1 288 (49.56%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
9.31 USD
Средний убыток:
-15.36 USD
Макс. серия проигрышей:
68 (-2.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-841.52 USD (12)
Прирост в месяц:
18.87%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
241.54 USD
Максимальная:
2 033.68 USD (53.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.33% (2 033.68 USD)
По эквити:
41.65% (903.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|2474
|XAUUSD
|125
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|230
|XAUUSD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|-143K
|XAUUSD
|203K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +176.11 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +17.31 USD
Макс. убыток в серии: -2.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|45.25 × 163
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
US100 Steady Growth
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes.
No martingale, no grid, no averaging.
Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
5
94%
2 599
64%
72%
1.08
0.47
USD
USD
45%
1:200