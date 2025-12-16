СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / US100 development growth
Yang Hu

US100 development growth

Yang Hu
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 20%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 599
Прибыльных трейдов:
1 668 (64.17%)
Убыточных трейдов:
931 (35.82%)
Лучший трейд:
176.11 USD
Худший трейд:
-91.18 USD
Общая прибыль:
15 528.65 USD (14 961 558 pips)
Общий убыток:
-14 302.92 USD (14 900 778 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (17.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
995.72 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
72.39%
Макс. загрузка депозита:
27.27%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
325
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
1 311 (50.44%)
Коротких трейдов:
1 288 (49.56%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
9.31 USD
Средний убыток:
-15.36 USD
Макс. серия проигрышей:
68 (-2.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-841.52 USD (12)
Прирост в месяц:
18.87%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
241.54 USD
Максимальная:
2 033.68 USD (53.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.33% (2 033.68 USD)
По эквити:
41.65% (903.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 2474
XAUUSD 125
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC 230
XAUUSD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC -143K
XAUUSD 203K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +176.11 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +17.31 USD
Макс. убыток в серии: -2.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
45.25 × 163
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
US100 Steady Growth


This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes.

No martingale, no grid, no averaging.

Trend + volatility filters aim for steady day-to-day

Нет отзывов
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
US100 development growth
200 USD в месяц
20%
0
0
USD
11K
USD
5
94%
2 599
64%
72%
1.08
0.47
USD
45%
1:200
