- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 006
Profit Trade:
1 319 (65.75%)
Loss Trade:
687 (34.25%)
Best Trade:
73.72 USD
Worst Trade:
-87.64 USD
Profitto lordo:
6 690.37 USD (10 294 012 pips)
Perdita lorda:
-6 532.88 USD (9 936 172 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (17.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
995.72 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.70%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
1076
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
1 010 (50.35%)
Short Trade:
996 (49.65%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
5.07 USD
Perdita media:
-9.51 USD
Massime perdite consecutive:
68 (-2.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-841.52 USD (12)
Crescita mensile:
7.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.52 USD
Massimale:
1 335.64 USD (41.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.10% (1 335.64 USD)
Per equità:
5.30% (114.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|2006
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|157
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|358K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.72 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +17.31 USD
Massima perdita consecutiva: -2.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|11.58 × 19
US100 Steady Growth
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes.
No martingale, no grid, no averaging.
Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
