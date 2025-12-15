信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EA TehPocci XAU
M YUSUF EFFENDY

EA TehPocci XAU

M YUSUF EFFENDY
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
增长自 2025 22%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
209
盈利交易:
188 (89.95%)
亏损交易:
21 (10.05%)
最好交易:
34.09 USD
最差交易:
-19.36 USD
毛利:
557.27 USD (33 827 pips)
毛利亏损:
-88.74 USD (7 745 pips)
最大连续赢利:
32 (108.63 USD)
最大连续盈利:
108.63 USD (32)
夏普比率:
0.61
交易活动:
86.53%
最大入金加载:
4.36%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
123
平均持有时间:
50 分钟
采收率:
23.40
长期交易:
141 (67.46%)
短期交易:
68 (32.54%)
利润因子:
6.28
预期回报:
2.24 USD
平均利润:
2.96 USD
平均损失:
-4.23 USD
最大连续失误:
1 (-19.36 USD)
最大连续亏损:
-19.36 USD (1)
每月增长:
21.71%
算法交易:
53%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
20.02 USD (2.96%)
相对跌幅:
结余:
0.66% (17.77 USD)
净值:
38.17% (217.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 208
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 469
EURUSD -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 26K
EURUSD -78
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +34.09 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +108.63 USD
最大连续亏损: -19.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.46 × 606
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 223
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live03
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.69 × 941
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.18 × 788
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.30 × 20
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
63 更多...
没有评论
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 20:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 17:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
