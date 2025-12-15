- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
209
盈利交易:
188 (89.95%)
亏损交易:
21 (10.05%)
最好交易:
34.09 USD
最差交易:
-19.36 USD
毛利:
557.27 USD (33 827 pips)
毛利亏损:
-88.74 USD (7 745 pips)
最大连续赢利:
32 (108.63 USD)
最大连续盈利:
108.63 USD (32)
夏普比率:
0.61
交易活动:
86.53%
最大入金加载:
4.36%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
123
平均持有时间:
50 分钟
采收率:
23.40
长期交易:
141 (67.46%)
短期交易:
68 (32.54%)
利润因子:
6.28
预期回报:
2.24 USD
平均利润:
2.96 USD
平均损失:
-4.23 USD
最大连续失误:
1 (-19.36 USD)
最大连续亏损:
-19.36 USD (1)
每月增长:
21.71%
算法交易:
53%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
20.02 USD (2.96%)
相对跌幅:
结余:
0.66% (17.77 USD)
净值:
38.17% (217.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|469
|EURUSD
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|-78
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.09 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +108.63 USD
最大连续亏损: -19.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
