- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
212
利益トレード:
191 (90.09%)
損失トレード:
21 (9.91%)
ベストトレード:
34.09 USD
最悪のトレード:
-19.36 USD
総利益:
582.73 USD (36 389 pips)
総損失:
-88.74 USD (7 745 pips)
最大連続の勝ち:
32 (108.63 USD)
最大連続利益:
108.63 USD (32)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
87.68%
最大入金額:
4.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
24.67
長いトレード:
144 (67.92%)
短いトレード:
68 (32.08%)
プロフィットファクター:
6.57
期待されたペイオフ:
2.33 USD
平均利益:
3.05 USD
平均損失:
-4.23 USD
最大連続の負け:
1 (-19.36 USD)
最大連続損失:
-19.36 USD (1)
月間成長:
27.16%
アルゴリズム取引:
52%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
20.02 USD (2.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.66% (17.77 USD)
エクイティによる:
38.17% (217.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|211
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|495
|EURUSD
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|29K
|EURUSD
|-78
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.09 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +108.63 USD
最大連続損失: -19.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
