シグナル / MetaTrader 4 / EA TehPocci XAU
M YUSUF EFFENDY

EA TehPocci XAU

M YUSUF EFFENDY
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 27%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
212
利益トレード:
191 (90.09%)
損失トレード:
21 (9.91%)
ベストトレード:
34.09 USD
最悪のトレード:
-19.36 USD
総利益:
582.73 USD (36 389 pips)
総損失:
-88.74 USD (7 745 pips)
最大連続の勝ち:
32 (108.63 USD)
最大連続利益:
108.63 USD (32)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
87.68%
最大入金額:
4.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
24.67
長いトレード:
144 (67.92%)
短いトレード:
68 (32.08%)
プロフィットファクター:
6.57
期待されたペイオフ:
2.33 USD
平均利益:
3.05 USD
平均損失:
-4.23 USD
最大連続の負け:
1 (-19.36 USD)
最大連続損失:
-19.36 USD (1)
月間成長:
27.16%
アルゴリズム取引:
52%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
20.02 USD (2.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.66% (17.77 USD)
エクイティによる:
38.17% (217.01 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 211
EURUSD 1
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +34.09 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +108.63 USD
最大連続損失: -19.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.46 × 606
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 223
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live03
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.69 × 941
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.18 × 788
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.30 × 20
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
レビューなし
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 20:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 17:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
