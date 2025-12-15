SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EA TehPocci XAU
M YUSUF EFFENDY

EA TehPocci XAU

M YUSUF EFFENDY
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 28%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
213
Gewinntrades:
192 (90.14%)
Verlusttrades:
21 (9.86%)
Bester Trade:
34.09 USD
Schlechtester Trade:
-19.36 USD
Bruttoprofit:
585.41 USD (36 662 pips)
Bruttoverlust:
-88.74 USD (7 745 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (108.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
108.63 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
87.68%
Max deposit load:
4.36%
Letzter Trade:
40 Minuten
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
52 Minuten
Erholungsfaktor:
24.81
Long-Positionen:
145 (68.08%)
Short-Positionen:
68 (31.92%)
Profit-Faktor:
6.60
Mathematische Gewinnerwartung:
2.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-19.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.36 USD (1)
Wachstum pro Monat :
27.73%
Algo-Trading:
52%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
20.02 USD (2.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.66% (17.77 USD)
Kapital:
42.63% (254.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 212
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 498
EURUSD -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 29K
EURUSD -78
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +34.09 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +108.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.46 × 606
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 223
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live03
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.69 × 941
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.18 × 788
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.30 × 20
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
noch 63 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 20:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 17:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
