- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
213
Gewinntrades:
192 (90.14%)
Verlusttrades:
21 (9.86%)
Bester Trade:
34.09 USD
Schlechtester Trade:
-19.36 USD
Bruttoprofit:
585.41 USD (36 662 pips)
Bruttoverlust:
-88.74 USD (7 745 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (108.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
108.63 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
87.68%
Max deposit load:
4.36%
Letzter Trade:
40 Minuten
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
52 Minuten
Erholungsfaktor:
24.81
Long-Positionen:
145 (68.08%)
Short-Positionen:
68 (31.92%)
Profit-Faktor:
6.60
Mathematische Gewinnerwartung:
2.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-19.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.36 USD (1)
Wachstum pro Monat :
27.73%
Algo-Trading:
52%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
20.02 USD (2.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.66% (17.77 USD)
Kapital:
42.63% (254.26 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|212
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|498
|EURUSD
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|29K
|EURUSD
|-78
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +34.09 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +108.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.36 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
