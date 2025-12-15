SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EA TehPocci XAU
M YUSUF EFFENDY

EA TehPocci XAU

M YUSUF EFFENDY
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 27%
Tickmill-Live04
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
212
Transacciones Rentables:
191 (90.09%)
Transacciones Irrentables:
21 (9.91%)
Mejor transacción:
34.09 USD
Peor transacción:
-19.36 USD
Beneficio Bruto:
582.73 USD (36 389 pips)
Pérdidas Brutas:
-88.74 USD (7 745 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (108.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
108.63 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.62
Actividad comercial:
87.68%
Carga máxima del depósito:
4.36%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
52 minutos
Factor de Recuperación:
24.67
Transacciones Largas:
144 (67.92%)
Transacciones Cortas:
68 (32.08%)
Factor de Beneficio:
6.57
Beneficio Esperado:
2.33 USD
Beneficio medio:
3.05 USD
Pérdidas medias:
-4.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-19.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.36 USD (1)
Crecimiento al mes:
27.16%
Trading algorítmico:
52%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
20.02 USD (2.96%)
Reducción relativa:
De balance:
0.66% (17.77 USD)
De fondos:
38.17% (217.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 211
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 495
EURUSD -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 29K
EURUSD -78
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.09 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +108.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.46 × 606
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 223
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live03
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.69 × 941
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.18 × 788
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.30 × 20
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
otros 63...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 20:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 17:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada