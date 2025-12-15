- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
212
Transacciones Rentables:
191 (90.09%)
Transacciones Irrentables:
21 (9.91%)
Mejor transacción:
34.09 USD
Peor transacción:
-19.36 USD
Beneficio Bruto:
582.73 USD (36 389 pips)
Pérdidas Brutas:
-88.74 USD (7 745 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (108.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
108.63 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.62
Actividad comercial:
87.68%
Carga máxima del depósito:
4.36%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
52 minutos
Factor de Recuperación:
24.67
Transacciones Largas:
144 (67.92%)
Transacciones Cortas:
68 (32.08%)
Factor de Beneficio:
6.57
Beneficio Esperado:
2.33 USD
Beneficio medio:
3.05 USD
Pérdidas medias:
-4.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-19.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.36 USD (1)
Crecimiento al mes:
27.16%
Trading algorítmico:
52%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
20.02 USD (2.96%)
Reducción relativa:
De balance:
0.66% (17.77 USD)
De fondos:
38.17% (217.01 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|211
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|495
|EURUSD
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|29K
|EURUSD
|-78
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +34.09 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +108.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
otros 63...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios