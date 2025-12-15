- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
37 (90.24%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (9.76%)
En iyi işlem:
5.65 USD
En kötü işlem:
-1.95 USD
Brüt kâr:
70.13 USD (1 634 pips)
Brüt zarar:
-3.90 USD (52 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (35.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.45 USD (19)
Sharpe oranı:
1.03
Alım-satım etkinliği:
71.01%
Maks. mevduat yükü:
1.85%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
33.96
Alış işlemleri:
41 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
17.98
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
1.90 USD
Ortalama zarar:
-0.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.95 USD (1)
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.95 USD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.70% (89.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|66
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.65 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
1
73%
41
90%
71%
17.98
1.62
USD
USD
4%
1:500