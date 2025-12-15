- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
209
Прибыльных трейдов:
188 (89.95%)
Убыточных трейдов:
21 (10.05%)
Лучший трейд:
34.09 USD
Худший трейд:
-19.36 USD
Общая прибыль:
557.27 USD (33 827 pips)
Общий убыток:
-88.74 USD (7 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (108.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.63 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
83.64%
Макс. загрузка депозита:
4.36%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
123
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
23.40
Длинных трейдов:
141 (67.46%)
Коротких трейдов:
68 (32.54%)
Профит фактор:
6.28
Мат. ожидание:
2.24 USD
Средняя прибыль:
2.96 USD
Средний убыток:
-4.23 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-19.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.36 USD (1)
Прирост в месяц:
21.71%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.02 USD (2.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.66% (17.77 USD)
По эквити:
34.06% (190.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|469
|EURUSD
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|-78
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.09 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +108.63 USD
Макс. убыток в серии: -19.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
еще 63...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
569
USD
USD
2
53%
209
89%
84%
6.27
2.24
USD
USD
34%
1:500