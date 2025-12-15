СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA TehPocci XAU
M YUSUF EFFENDY

EA TehPocci XAU

M YUSUF EFFENDY
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
Tickmill-Live04
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
209
Прибыльных трейдов:
188 (89.95%)
Убыточных трейдов:
21 (10.05%)
Лучший трейд:
34.09 USD
Худший трейд:
-19.36 USD
Общая прибыль:
557.27 USD (33 827 pips)
Общий убыток:
-88.74 USD (7 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (108.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.63 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
83.64%
Макс. загрузка депозита:
4.36%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
123
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
23.40
Длинных трейдов:
141 (67.46%)
Коротких трейдов:
68 (32.54%)
Профит фактор:
6.28
Мат. ожидание:
2.24 USD
Средняя прибыль:
2.96 USD
Средний убыток:
-4.23 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-19.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.36 USD (1)
Прирост в месяц:
21.71%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.02 USD (2.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.66% (17.77 USD)
По эквити:
34.06% (190.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 208
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 469
EURUSD -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
EURUSD -78
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.09 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +108.63 USD
Макс. убыток в серии: -19.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.46 × 606
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 223
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live03
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.69 × 941
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.18 × 788
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.30 × 20
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
еще 63...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 20:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 17:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA TehPocci XAU
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
569
USD
2
53%
209
89%
84%
6.27
2.24
USD
34%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.