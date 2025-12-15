- Crescimento
Negociações:
212
Negociações com lucro:
191 (90.09%)
Negociações com perda:
21 (9.91%)
Melhor negociação:
34.09 USD
Pior negociação:
-19.36 USD
Lucro bruto:
582.73 USD (36 389 pips)
Perda bruta:
-88.74 USD (7 745 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (108.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
108.63 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
87.68%
Depósito máximo carregado:
4.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
24.67
Negociações longas:
144 (67.92%)
Negociações curtas:
68 (32.08%)
Fator de lucro:
6.57
Valor esperado:
2.33 USD
Lucro médio:
3.05 USD
Perda média:
-4.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-19.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.36 USD (1)
Crescimento mensal:
27.16%
Algotrading:
52%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
20.02 USD (2.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.66% (17.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.17% (217.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|211
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|495
|EURUSD
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|29K
|EURUSD
|-78
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.09 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +108.63 USD
Máxima perda consecutiva: -19.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
63 mais ...
