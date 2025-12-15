SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EA TehPocci XAU
M YUSUF EFFENDY

EA TehPocci XAU

M YUSUF EFFENDY
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 27%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
212
Negociações com lucro:
191 (90.09%)
Negociações com perda:
21 (9.91%)
Melhor negociação:
34.09 USD
Pior negociação:
-19.36 USD
Lucro bruto:
582.73 USD (36 389 pips)
Perda bruta:
-88.74 USD (7 745 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (108.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
108.63 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
87.68%
Depósito máximo carregado:
4.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
24.67
Negociações longas:
144 (67.92%)
Negociações curtas:
68 (32.08%)
Fator de lucro:
6.57
Valor esperado:
2.33 USD
Lucro médio:
3.05 USD
Perda média:
-4.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-19.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.36 USD (1)
Crescimento mensal:
27.16%
Algotrading:
52%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
20.02 USD (2.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.66% (17.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.17% (217.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 211
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 495
EURUSD -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 29K
EURUSD -78
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.09 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +108.63 USD
Máxima perda consecutiva: -19.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.46 × 606
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 223
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live03
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.69 × 941
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.18 × 788
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.30 × 20
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
63 mais ...
Sem comentários
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 20:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 17:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
