- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
27 (84.37%)
亏损交易:
5 (15.63%)
最好交易:
45.55 USD
最差交易:
-26.14 USD
毛利:
181.73 USD (10 762 pips)
毛利亏损:
-54.74 USD (4 166 pips)
最大连续赢利:
18 (134.82 USD)
最大连续盈利:
134.82 USD (18)
夏普比率:
0.41
交易活动:
8.86%
最大入金加载:
17.56%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.42
长期交易:
32 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.32
预期回报:
3.97 USD
平均利润:
6.73 USD
平均损失:
-10.95 USD
最大连续失误:
3 (-52.48 USD)
最大连续亏损:
-52.48 USD (3)
每月增长:
18.53%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
52.48 USD (5.97%)
相对跌幅:
结余:
6.74% (52.48 USD)
净值:
19.92% (143.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.55 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +134.82 USD
最大连续亏损: -52.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 170
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 37
|
Exness-MT5Real5
|2.91 × 11
|
Exness-MT5Real31
|3.18 × 57
|
ICTrading-MT5-4
|3.27 × 33
|
Tickmill-Live
|5.35 × 17
Update Notice
This signal has been migrated to a different broker to reduce trading costs and improve long-term efficiency.
Visit https://www.mql5.com/en/signals/2348301
This account is operated in a semi-automatic mode: trades are executed by an EA with selective manual intervention.
The strategy applies a Buy-Only averaging-down model on Gold (XAUUSD), accepting higher risk in exchange for potentially higher monthly returns.
Broker Information:
This project uses Headway for execution.
没有评论
